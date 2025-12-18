नोएडा में गलत रास्ते पर ले जाने के विरोध पर चालक ने छात्रा से की अभद्रता, चलती कैब से बाहर कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-68 के एक काेचिंग सेंटर से कैब बुक कर गाजियाबाद जा रही छात्रा से चालक द्वारा चलती गाड़ी में अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी को गलत दिशा में ले जाने के विरोध पर आरोपित चालक ने छात्रा को धमकी देकर शांत करा दिया।

अनहोनी की आशंका में छात्रा ने चलती गाड़ी से कूदने के बाद अपनी जान बचाकर शोर मचा दिया। फेज-तीन थाना पुलिस ने भाई की शिकायत पर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सिहानी गेट थानाक्षेत्र के न्यू कोट गांव की छात्रा सेक्टर 68 के कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। 30 नंवबर की रात 11:40 बजे छात्रा ने गाजियाबाद जाने के लिए कैब बुक की थी। वैग्नआर कैब लेकर पहुंचे चालक सौरभ ने छात्रा को बैठाकर ओटीपी पूछा। इस बीच वह अकेली ही थी।

मैप की लोकेशन से अलग चल पड़ा चालक छात्रा का आरोप है कि चालक मैप की लोकेशन से अलग दूसरे कट से आगे चला गया। गलत रास्ते पर जाता देख छात्रा ने विरोध किया तो आरोपित बहस करने लगा। दोनों के बीच चलती गाड़ी में काफी कहासुनी हुई। मामला शांत न होने पर आरोपित ने पीड़िता को धमकी देकर शांत करा दिया।

छात्रा ने साहस दिखाकर मोबाइल से चलती गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू किया तो उनका फोन छीनने का प्रयास किया। अनहोनी की आशंका के चलते छात्रा ने चलती गाड़ी से सड़क किनारे कूदकर अपनी जान बचाई। शोर मचाने पर चालक गाड़ी लेकर भाग गया। सड़क पर गिरने से उनके शरीर पर चोट भी आ गईं।