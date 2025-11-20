नोएडा पुलिस ने चार करोड़ का गांजा कराया नष्ट, 149 मामलों में पकड़ा था करीब 843 किलोग्राम अवैध नशा

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को 4.29 करोड़ रुपये के अवैध गांजे को नष्ट कराया। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कुल 149 मामलों में करीब 843 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा था।

इस संबंध में डीसीपी नारकोटिक्स शैव्या गोयल ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में विभिन्न थानों पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों से संबंधित मादक पदार्थों के नियमानुसार विनष्टीकरण/डिस्पोजल किये जाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त अपराध उमेश यादव व सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स राकेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के 7 थानों पर पंजीकृत कुल 149 अभियोगों से संबंधित कुल 846.3091 किलोग्राम नशीले पदार्थों, जिसमें 842.866 किलोग्राम गांजा (कुल अनुमानित कीमत लगभग 04 करोड़ 21 लाख 43 हजार 300 रुपये), 510 ग्राम डोडा (कुल अनुमानित कीमत लगभग 07 हजार 650 रुपये), 02.925 किलोग्राम चरस (कुल अनुमानित कीमत लगभग 07 लाख 31 हजार 250 रुपये), 8.27 मिली0 एमडीएमए (कुल अनुमानित कीमत लगभग 08 हजार 270 रुपये) व 100 गोलिया डायजापाम (कुल अनुमानित कीमत लगभग 40 हजार रुपये) का निस्तारण/विनिष्टीकरण अधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराया गया।