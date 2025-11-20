Language
    नोएडा पुलिस ने चार करोड़ का गांजा कराया नष्ट, 149 मामलों में पकड़ा था करीब 843 किलोग्राम अवैध नशा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    नोएडा पुलिस ने 149 मामलों में जब्त किए गए लगभग 843 किलोग्राम गांजे को नष्ट कर दिया, जिसका अनुमानित मूल्य चार करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा थी। पुलिस ने बताया कि नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

    पुलिस ने अवैध गांजे को नष्ट कराया है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को 4.29 करोड़ रुपये के अवैध गांजे को नष्ट कराया। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कुल 149 मामलों में करीब 843 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा था।

    इस संबंध में डीसीपी नारकोटिक्स शैव्या गोयल ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में विभिन्न थानों पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों से संबंधित मादक पदार्थों के नियमानुसार विनष्टीकरण/डिस्पोजल किये जाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

    उन्होंने बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त अपराध उमेश यादव व सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स राकेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के 7 थानों पर पंजीकृत कुल 149 अभियोगों से संबंधित कुल 846.3091 किलोग्राम नशीले पदार्थों, जिसमें 842.866 किलोग्राम गांजा (कुल अनुमानित कीमत लगभग 04 करोड़ 21 लाख 43 हजार 300 रुपये), 510 ग्राम डोडा (कुल अनुमानित कीमत लगभग 07 हजार 650 रुपये), 02.925 किलोग्राम चरस (कुल अनुमानित कीमत लगभग 07 लाख 31 हजार 250 रुपये), 8.27 मिली0 एमडीएमए (कुल अनुमानित कीमत लगभग 08 हजार 270 रुपये) व 100 गोलिया डायजापाम (कुल अनुमानित कीमत लगभग 40 हजार रुपये) का निस्तारण/विनिष्टीकरण अधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराया गया।

    • थाना एक्सप्रेस वे पर 06 अभियोग से संबंधित कुल 5.510 किलोग्राम गांजा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना बादलपुर पर 19 अभियोग से संबंधित कुल 11.390 किलोग्राम गांजा व 510 ग्राम डोडा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना सेक्टर 49 पर 72 अभियोग से संबंधित कुल 28.810 किलोग्राम गांजा व 2.925 किलोग्राम चरस एवं 8.27 मिली0 एमडीएमए व 100 गोलियॉ डायजापाम का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना सेक्टर-58 पर 01 अभियोग से संबंधित कुल 761 किलोग्राम गांजा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना सेक्टर-142 पर 02 अभियोग से संबंधित कुल 2.850 किलोग्राम गांजा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना ईकोटेक तृतीय पर 04 अभियोग से संबंधित कुल 5.698 किलोग्राम गांजा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।
    • थाना बीटा-2 पर 45 अभियोग से संबंधित कुल 27.6080 किलोग्राम गांजा का विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराया गया।

    पुलिस के मुताबिक, विनष्टीकरण/डिस्पोजल कराए गए कुल माल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 04 करोड़ 29 लाख 30 हजार 470 रुपये है। आगे भी इसी प्रकार कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

