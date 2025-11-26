नोएडा पुलिस ने तस्करों की तोड़ी कमर, 1.46 अरब रुपये से अधिक की ड्रग्स बरामद
गौतमबुद्धनगर पुलिस ने तीन वर्षों में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 1.46 अरब रुपये से अधिक का नशीला पदार्थ जब्त किया है। 1545 मुकदमे दर्ज कर 1748 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें चरस, स्मैक, हेरोइन जैसे पदार्थ बरामद हुए। पुलिस नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने तीन वर्षों में विशेष गहन अभियान चलाकर जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की कमर तोड़ दी है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर तेज तर्रार टीमों ने तस्करों से एक अरब 46 करोड़ से ज्यादा कीमत का 6865.793 किग्रा मादक पदार्थ बरामद किया है।
सोशल और लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 2023 से नवंबर 2025 तक 1545 मुकदमे दर्ज कर तस्करों की लामबंदी की। वहीं, मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 1748 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
एडीसीपी नारकोटिक्स शैव्या गोयल ने बताया कि नशा तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करते हुए टीम ने चरस, स्मैक-हेरोइन, नशीली गोलियां, एमडीएमए, नशीला पाउडर, अल्प्राजोलम पाउडर समेत बरामद किया। इसकी अनुमानित लागत एक अरब 46 करोड़ 70 लाख रुपये है।
वहीं, उनका कहना है कि 2023 में तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई कर 585 मुकदमें दर्ज कर 667 आरोपी नामजद किए। 660 तस्कर गिरफ्तार हुए जबकि, 14 आरोपियों पर वारंट, कुर्की व अन्य कठोर वैधानिक कार्रवाई की। रासुका के तहत दो तस्करों की संपत्ति जब्त की। टीम ने 93.50 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ बरामद किया।
2024 में 502 मुकदमों में 571 तस्कर गिरफ्तार किए। सात के खिलाफ वारंट, कुर्की की कार्रवाई हुई। इनमें 80 की हिस्ट्रीशीट खोलकर रासुका, पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की। टीम ने 40.70 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ बरामद किया।
वहीं, 2025 में तस्करी करने पर 458 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें शत-प्रतिशत 517 आरोपी गिरफ्तार करने में सफल हुए। अभी तक टीम 12.50 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ बरामद कर चुकी है। एडीसीपी ने सभी अधिकारियों को नशा तस्करों का नेटवर्क ट्रैस कर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।
