नोएडा में प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम करने पर वेल्डिंग कर्मी ने किशोर का घोंटा गला, दो आरोपी गिरफ्तार
नोएडा के याकूबपुर में वेल्डिंग कर्मी अल्ताफ ने दोस्त फैजान के साथ मिलकर 16 वर्षीय किशोर ओमकार की गला घोंटकर हत्या कर दी। ओमकार का प्रेम संबंध अल्ताफ की प्रेमिका की नाबालिग बेटी से था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। किशोर के माता-पिता ने बेटे की चप्पल से सुराग मिलने पर पुलिस को सूचना दी थी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। याकूबपुर में 23 नवंबर की रात आठ बजे प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम करने पर भड़के वेल्डिंगकर्मी ने दोस्त संग मिलकर 16 वर्षीय किशोर की गला घाेटकर हत्या कर दी। दोनों आरोपित शव को छह मंजिल बिल्डिंग के कमरे में छोड़कर बाइक से भाग गए थे। फेज-दो पुलिस ने आरोपितों को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस आरोपित की बाइक बरामद कर किशोर के फोन तलाश रही है।
डीसीपी सेंट्रल जोन शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि हापुड़ में रसूलपुर बहलोलपुर निवासी वेल्डिंगकर्मी अल्ताफ और दोस्त फैजान को एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन के पास ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार किया है। अल्ताफ ग्राम याकूबपुर में छह मंजिल बिल्डिंग में ऊपर वाले तल पर कमरे में रहता है। पड़ोस में एक महिला अपने पति से अलग 14 साल की बेटी संग रहती है। आठ महीने पहले अल्ताफ और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया।
अल्ताफ को पता चला कि ओमकार उसकी प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। उसने ओमकार को नाबालिग का पीछा करने और बातचीत से मना किया। ओमकार के इनकार करने पर अल्ताफ भड़क गया। एसीपी उमेश ने बताया कि फैजान पांच-छह दिन पहले अल्ताफ के पास हेल्पर का काम करने आया था। 23 नवंबर को अल्ताफ की प्रेमिका अपनी बहन की शादी में गांव गई थी। तभी अल्ताफ ने ओमकार को घर के नीचे देखा तो वह भड़क गया।
उसने किशोर को बुलाकर फैजान के साथ कमरे में समझाया। ओमकार ने सिगरेट पीने के लिए कहा तो अल्ताफ ने उसे दुकान से उधार लाने भेज दिया। तभी दोनों ने हत्या की योजना बना ली। ओमकार सिगरेट लेकर पहुंचा तो बातचीत के बीच अल्ताफ ने गला घोटकर ओमकार की हत्या कर दी। फैजान ने भी उसका साथ दिया था। दोनों ने मृतक का फोन लेकर शव कमरे में पड़ा छोड़कर बाहर से ताला लगा दिया। फिर सफेद रंग की अपाचे बाइक लेकर भाग गए।
इकलौते बेटे की चप्पल से मिला सुराग
थाना प्रभारी विंध्याचल तिवारी ने बताया कि बिहार के जनपद कैमूर ममुआ में ग्राम नौहट्टा के मृत्युंजय का 16 वर्षीय ओमकार इकलौता बेटा था। 23 नवंंबर की देर रात ओमकार घर नहीं पहुंचा तो दोनों तलाशते हुए बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां अल्ताफ के कमरे में बाहर बेटे की चप्पल देखकर उन्हें शक हो गया। गेट के बराबर में आले (छोटा छेद) से अंदर देखा तो बेटे का शव पड़ा देखकर होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने साक्ष्य और स्वजन के आरोपों पर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मृतक का फोन तलाश रही है।
