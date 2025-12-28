नोएडा: हर्बल दवा की आड़ में गांजा तस्करी, शातिर तस्कर अशोक गिरफ्तार; कार जब्त

मुनीश शर्मा, नोएडा। एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन ने रविवार को सेक्टर 134 से एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जो हर्बल दवाएं बेचने की आड़ में अलीगढ़, नोएडा और आसपास के जिलों में गांजा सप्लाई कर रहा था। उसके पास से 3.5 लाख रुपये का 18 किलो अवैध गांजा और एक कार बरामद हुई है। वह नौ साल से शराब और गांजे की तस्करी में शामिल है।

COVID-19 महामारी के बाद से, वह ओडिशा से गांजा लाकर बांट रहा था। वह सोनभद्र के दुधी पुलिस स्टेशन इलाके का गैंगस्टर है। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। इस बीच, तस्कर नए साल के लिए नोएडा में गांजे की बड़ी खेप लाने और उसे बांटने की योजना बना रहे हैं। नए साल से पहले मैराथन अभियान की कमी के कारण तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि तस्कर की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बुलंदशहर औरंगाबाद के मैथना जगतपुर का रहने वाला है। वह फिलहाल नोएडा सेक्टर 10 में खैरपुर गोल चक्कर डी पार्क के पास रहता है। पूछताछ और उसके आपराधिक इतिहास से पता चला कि अशोक कुमार 2017 में अपराध की दुनिया में आया और शराब और गांजे की तस्करी शुरू कर दी। उसे 2017 में बिसरख पुलिस स्टेशन इलाके में शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल से छूटने के बाद वह अलीगढ़ चला गया और वहां अपराध करने लगा। वहां से इगलास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में कुछ समय बिताने के बाद भी उसने अपराध करना बंद नहीं किया। वह इब्ने हसन खान के गिरोह में शामिल हो गया।

उसने गिरोह के साथ गांजे की तस्करी शुरू कर दी। जब छोटी खेप से मुनाफा कम होने लगा, तो गिरोह ने सीधे ओडिशा से गांजा लाकर बांटने की योजना बनाई। उन्होंने दो साल तक गांजा बांटकर भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कार जैसी संपत्ति भी जमा की, लेकिन 2023 में सोनभद्र पुलिस को पता चला कि गांजे की एक बड़ी खेप जिले से अलीगढ़ ले जाई जा रही है। पुलिस ने इब्ने हसन और अशोक को सात अन्य लोगों के साथ पकड़ा, जो खेप से भरे एक ट्रक और एक बलेनो कार में थे।

उन्होंने 30 बोरी जड़ी-बूटियों के बीच छिपाकर रखा गया 1.34 क्विंटल गांजा बरामद किया। सभी सात लोगों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। हाल ही में जेल से छूटने के बाद अशोक नोएडा आया और गांजा की तस्करी शुरू कर दी, लेकिन रविवार को एक्सप्रेसवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

अशोक एक नया गैंग बनाकर तस्करी कर रहा था: सूत्रों के अनुसार, अशोक एक नया गैंग बनाकर नोएडा में गांजा की तस्करी कर रहा था। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से गांजा की तस्करी शुरू कर दी थी। नोएडा पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके गैंग में कौन-कौन शामिल थे।

वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या वह रैक्स गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था। गौरतलब है कि फेज टू पुलिस स्टेशन ने जून 2025 में रैक्स गैंग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रैक्स और उसके छह साथियों पर हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।