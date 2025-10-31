भाजपाइयों से उलझना थाना प्रभारी को पड़ा भारी, लाइन हाजिर की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेंट्रल नोएडा जाेन के फेज-3 थाना प्रभारी ध्रुवभूषण दूबे बृहस्पतिवार को लाइन हाजिर हो गए। बताया जाता है कि बुधवार रात एक भाजपा नेता के बेटे का हूटर लगाकर चलने के आरोप में पकड़ना और भाजपाइयों से उलझने को लेकर कार्रवाई होने की चर्चा है। हालांकि, इस मामले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट अधिकारियों ने प्रशासनिक जरूरत व कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई करना बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, महकमे दिनभर यह भी चर्चा रही कि थाने के नए दारोगाओं की लापरवाही का खामियाजा थाना प्रभारी को भुगतना पड़ा। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर भाजपा के जिला मंत्री का बेटा बुधवार रात को कार लेकर जा रहा था। सेक्टर-71 में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। वाहनों के बीच से हूटर की आवाज सुनाई दी तो पुलिस और सक्रिय हुई। भाजपा नेता के बेटे की कार से हूटर हटवाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस कार और भाजपा नेता के बेटे को थाने ले आई।