भाजपाइयों से उलझना थाना प्रभारी को पड़ा भारी, लाइन हाजिर की कार्रवाई से मचा हड़कंप
नोएडा के फेज-3 थाना प्रभारी ध्रुवभूषण दूबे को लाइन हाजिर किया गया है। आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेता के बेटे को हूटर बजाने पर पकड़ा और बाद में भाजपा नेताओं से उलझ गए। कमिश्नरेट अधिकारियों ने प्रशासनिक जरूरत और कार्य में लापरवाही को कार्रवाई का कारण बताया है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में चर्चा है कि नए दरोगाओं की लापरवाही के कारण थाना प्रभारी को यह खामियाजा भुगतना पड़ा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेंट्रल नोएडा जाेन के फेज-3 थाना प्रभारी ध्रुवभूषण दूबे बृहस्पतिवार को लाइन हाजिर हो गए। बताया जाता है कि बुधवार रात एक भाजपा नेता के बेटे का हूटर लगाकर चलने के आरोप में पकड़ना और भाजपाइयों से उलझने को लेकर कार्रवाई होने की चर्चा है। हालांकि, इस मामले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट अधिकारियों ने प्रशासनिक जरूरत व कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई करना बताया है।
उधर, महकमे दिनभर यह भी चर्चा रही कि थाने के नए दारोगाओं की लापरवाही का खामियाजा थाना प्रभारी को भुगतना पड़ा।
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर भाजपा के जिला मंत्री का बेटा बुधवार रात को कार लेकर जा रहा था। सेक्टर-71 में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। वाहनों के बीच से हूटर की आवाज सुनाई दी तो पुलिस और सक्रिय हुई। भाजपा नेता के बेटे की कार से हूटर हटवाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस कार और भाजपा नेता के बेटे को थाने ले आई।
चर्चा है कि जानकारी मिलने पर भाजपा नेता अन्य पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचे तो वहां पर भी बहस हो गई। भाजपा नेता ने संगठन पदाधिकारी व प्रभारी मंत्री के संज्ञान में मामला डाला। बताया जाता है कि थाना प्रभारी व अन्य दारोगा न केवल भाजपा नेताओं से उलझ गए, बल्कि अपशब्द भी बोले। नाराज भाजपा पदाधिकारियों के माध्यम से बृहस्पतिवार सुबह मामला आला अधिकारियों के पास पहुंच गया। इसके बाद थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो गई।
उधर, इस मामले को लेकर भाजपा नेता का कहना है कि उनके बेटे और कार को देर रात ही छोड़ दिया गया था। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक आवश्यकता व कार्य में लापरवाही के चलते फेज तीन थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे को लाइन हाजिर किया गया है।
