नोएडा में ओटीएस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 1830 उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ; मिला 3.50 करोड़ राजस्व
नोएडा में ओटीएस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इस योजना के तहत 1830 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया, जिससे 3.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत निगम द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत अब तक जिले के कुल 1830 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है, जिससे विद्युत निगम को करीब 3.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
विद्युत निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ओटीएस योजना के तहत कुल 1830 में से अकेले 813 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपना पूरा बकाया (2.72 करोड़) जमा कराकर अपने खाते को शून्य करा लिया है। इसके अलावा इन 1830 में से 1647 उपभोक्ता ऐसे शामिल रहे जिन्होंने अपना बकाया जमा नहीं किया था और 183 ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने कभी अपना बकाया जमा ही नहीं किया था। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाए से राहत तो मिली है, साथ ही निगम की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिली है।
अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बकाया था, वे अब ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ उठाकर आसानी से भुगतान कर पा रहे हैं। ओटीएस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नोएडा के विभिन्न सेक्टरों और ग्रामीण इलाकों में विद्युत निगम द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को मौके पर ही बकाया राशि की जानकारी दी जा रही है और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
इसके साथ ही निगम कर्मी उपभोक्ताओं को योजना की शर्तों और मिलने वाली छूट के बारे में भी विस्तार से समझा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार जनपद में 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक में कुल 104 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर एनटीपीसी रोड, कुड़ूीखेड़ा, कोट, लुहरली, बिश्नौली, प्यावली, चिटैहरा और धूम मानिकपुर उपकेंद्रों में आयोजित किए जाएंगे।
"जनपद में ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकाने का मौका दिया जा रहा है, वह शिविरों का लाभ उठाकर अपने बकाए को चुका सकते हैं।"
-संजय कुमार जैन, मुख्य अभियंता, पीवीवीएनएल, गौतमबुद्ध नगर
यह भी पढ़ें- हरित नोएडा पर धूल की परत: पेड़ों की सांसों से घट रही ऑक्सीजन, पेड़ों की सफाई के दावों पर उठ रहे सवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।