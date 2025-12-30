नोएडा में न्यू ईयर को लेकर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, सेलिब्रेशन से पहले जान लें रूट और पार्किंग नियम

जागरण संवाददाता, नोएडा। यदि आप नववर्ष 2026 पर घर से बाहर जाकर जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए डायवर्जन प्लान लागू करने की पुख्ता व्यवस्था की है।

डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह ने लोगों को दो और चार पहिया वाहनों से सड़क पर आने से पहले विभाग की योजना को समझने की अपील की है। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या के लिए 9971009001 हेल्पाइन नंबर जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के प्लान को कुछ इस तरह समझें :

नोएडा सेक्टर-18 में दोपहर दो बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मार्केट में आने वाले चालक अपना वाहन मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके लिए चालक अट्टापीर चौक से एचडीएफसी बैंक कट होकर या फिर रेडीसन तिराहे से मल्टीलेवल पार्किंग में जा सकेंगे।

बाहर निकलने के लिए सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के नीचे बना कट और मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट खुले रहेंगे। चालक सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे से निकल गंतव्य की ओर जा पाएंगे। इन कटों से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध सेक्टर-18 में गुरुद्वारे के पास एफओबी से पहले व बाद में दोनों कट, मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाना वाला रास्ता, मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट से रास्ता बंद रहेगा।

सोमदत्त टावर से टायस खजाना चौराहे के पास हल्दीराम चौराहे से चाइना कट, सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे से मार्केट की ओर बंद रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर-17-18 नलकूप तिराहे से नर्सरी तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। यहां ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग जोन बनाया है।

सेक्टर-18 डीएलएफ मॉल की पार्किंग में ही वाहन खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थान पर चालान और अन्य तरह की कार्रवाई होगी। जीआईपी- गार्डन गैलेरिया सेक्टर-37 से आते हुए चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। बाहर की तरफ नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी।

लॉजिक्स सिटी सेंटर वाहन चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। वाहनों का दबाव बढ़ने पर तिराहे से सेक्टर-31, 25 चौक की ओर ट्रैफिक डायवर्जन होगा। नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी। स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल वाहन चालक पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा करेंगे। मॉल के सामने वाहनों का दबाव बढ़ने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहे से ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। नो -पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी।