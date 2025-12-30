नोएडा में न्यू ईयर को लेकर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, सेलिब्रेशन से पहले जान लें रूट और पार्किंग नियम
Noida traffic diversion : नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नववर्ष 2026 के जश्न के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने लो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। यदि आप नववर्ष 2026 पर घर से बाहर जाकर जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए डायवर्जन प्लान लागू करने की पुख्ता व्यवस्था की है।
डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह ने लोगों को दो और चार पहिया वाहनों से सड़क पर आने से पहले विभाग की योजना को समझने की अपील की है। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या के लिए 9971009001 हेल्पाइन नंबर जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के प्लान को कुछ इस तरह समझें :
नोएडा सेक्टर-18 में
- दोपहर दो बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मार्केट में आने वाले चालक अपना वाहन मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके लिए चालक अट्टापीर चौक से एचडीएफसी बैंक कट होकर या फिर रेडीसन तिराहे से मल्टीलेवल पार्किंग में जा सकेंगे।
- बाहर निकलने के लिए सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के नीचे बना कट और मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट खुले रहेंगे। चालक सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे से निकल गंतव्य की ओर जा पाएंगे।
इन कटों से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध
- सेक्टर-18 में गुरुद्वारे के पास एफओबी से पहले व बाद में दोनों कट, मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाना वाला रास्ता, मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट से रास्ता बंद रहेगा।
- सोमदत्त टावर से टायस खजाना चौराहे के पास हल्दीराम चौराहे से चाइना कट, सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे से मार्केट की ओर बंद रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर-17-18 नलकूप तिराहे से नर्सरी तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। यहां ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग जोन बनाया है।
- सेक्टर-18 डीएलएफ मॉल की पार्किंग में ही वाहन खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थान पर चालान और अन्य तरह की कार्रवाई होगी।
जीआईपी- गार्डन गैलेरिया
सेक्टर-37 से आते हुए चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। बाहर की तरफ नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी।
लॉजिक्स सिटी सेंटर
वाहन चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। वाहनों का दबाव बढ़ने पर तिराहे से सेक्टर-31, 25 चौक की ओर ट्रैफिक डायवर्जन होगा। नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी।
स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल
वाहन चालक पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा करेंगे। मॉल के सामने वाहनों का दबाव बढ़ने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहे से ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। नो -पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी।
गुलशन मॉल सेक्टर-135
मॉल की पार्किंग में ही चालक अपना वाहन खड़ा करेंगे। एडवांट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर ई चालान, प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
एडवांट नेविस पार्क सेक्टर-137
चालक अपना वाहन एडवांट नेविस बिजनेस पार्क की पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके सामने नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ई चालान या प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट- गौर सिटी
वाहन चालक किसान चौक पास मॉल के अंदर ही पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। यहां सार्वजनिक स्थान या नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक दबाव के दौरान होगा डायवर्जन
नोएडा से किसान चौक होकर गाजियाबाद जाने वाले चालक मॉडल टाउन या छिजारसी मार्ग का प्रयोग करेंगे।
नोएडा से किसान चौक ग्रेटर नोएडा जाने वाले चालक
- पर्थला गोल चक्कर से दाहिने होकर सोहखा-बिसरख हनुमान मंदिर से आगे जा पाएंगे। वहीं, ग्रेटर नोएडा से पर्थला आने वाले लोग मंदिर से बायें होकर सोहरखा की ओर से जाएंगे।
- तिलपता से आने वाले वाहन चालक डी पार्क चौकी से चौगानपुर गोल चक्कर होते हुए निकलेंगे।
- गाजियाबाद से नोएडा आने के लिए शाहबेरी और ताज हाइवे के बजाय छिजारसी कट या माडल टाउन सेक्टर-62 से गंतव्य की ओर जा पाएंगे।
जगत फार्म हाउस और ग्रैंड वेनिस मॉल
- दोनों मॉल की पार्किंग में ही वाहन खड़े होंगे।
- नो पार्किंग जोन में चालकों पर पुलिसकर्मी कार्रवाई करेंगे।
परी चौक
- चालक अंसल और वेनिस मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे।
- अंसल मॉल में आने के लिए चालक सर्विस रोड का प्रयोग करेंगे। परी चौक पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर अल्फा गोल चक्कर व पी-थ्री गोल चक्कर से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।
- नववर्ष की पूर्व संध्या पर दोपहर तीन बजे से कार्यक्रम खत्म होेने तक वाहन चालक सेक्टर-60 से एलिवेटेड होते हुए सेक्टर-18 की ओर नहीं जा पाएंगे।
