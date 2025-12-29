तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा जिला, नोएडा में न्यू ईयर को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर व 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। भीड़भाड़, मॉल व अन्य स्थानों पर सामान्य पुलिस के अलावा, पीएसी और स्पेशल टीम तैनात रहेगी।

तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों के कंधे पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। उधर, तीनों जोन में पुलिस अधिकारियों ने रविवार को पैदल मार्च और चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नववर्ष की संध्या से लेकर नए साल पर सभी भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल व बाजारों को चिह्नित किया गया है। तीनों जोन में आठ डीसीपी, पांच एडीसीपी, 15 एसीपी, 75 निरीक्षक, 750 उपनिरीक्षक, 117 महिला उपनिरीक्षक, 1470 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 473 महिला आरक्षी पुलिसकर्मियों की दिन और रात्रि में ड्यूटी लगाई गयी है। सभी पुलिसकर्मियों की तीनों जोन के डीसीपी उपलब्ध पुलिस बल की आडिटिंग करेंगे।