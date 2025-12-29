तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा जिला, नोएडा में न्यू ईयर को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
नव वर्ष के लिए नोएडा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। तीन हजार से अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर व 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। भीड़भाड़, मॉल व अन्य स्थानों पर सामान्य पुलिस के अलावा, पीएसी और स्पेशल टीम तैनात रहेगी।
तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों के कंधे पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। उधर, तीनों जोन में पुलिस अधिकारियों ने रविवार को पैदल मार्च और चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नववर्ष की संध्या से लेकर नए साल पर सभी भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल व बाजारों को चिह्नित किया गया है। तीनों जोन में आठ डीसीपी, पांच एडीसीपी, 15 एसीपी, 75 निरीक्षक, 750 उपनिरीक्षक, 117 महिला उपनिरीक्षक, 1470 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 473 महिला आरक्षी पुलिसकर्मियों की दिन और रात्रि में ड्यूटी लगाई गयी है। सभी पुलिसकर्मियों की तीनों जोन के डीसीपी उपलब्ध पुलिस बल की आडिटिंग करेंगे।
सात कंपनी पीएसी दंगा निरोधक उपकरणों से लैस होकर तैनात रहेगी। तीनों जाने में तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। उधर, भीड़भाड़ वाले इलाको जैसे जीआइपी मॉल, गार्डन गैलेरिया मॉल, एडवांट, वेनिस, गौर और स्पेक्ट्रम मॉल आदि के आसपास पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। हेल्पडेस्क की भी व्यवस्था रहेगी।
यह रहेगी व्यवस्था
- डॉग स्क्वॉयड व बीडीएसएस टीम लगातार भ्रमणशील रहते हुए सभी मॉल व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करेंगी। विभिन्न चौराहों पर बैरियर लगाकर भी चेकिंग की जाएगी।
- ड्रोन सर्विलांस की विभिन्न टीमों को नियुक्त कर चप्पे-चप्पे पर निगरानी होगी। पीआरवी, पीसीआर वाहन लगातार भ्रमणशील रहेंगे।
- पिनाक कमांडो, पीएससी व क्यूआरटी की टीम विभिन्न लोकेशन पर रिर्जव रहेंगी।
- 115 प्वाइंट पर जिग-जैग बैरियर, 30 स्थानों पर ब्रेथ एनालाईजर व स्पीडोमीटर के द्वारा चेकिंग कर दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास रहेगा।
- पुलिस के अलावा दुकानदार, संस्थान व मॉल स्टाफ सीसीटीवी से निगरानी कर चौकन्ने रहेंगे। भीड़ व यातायात सहयोग में मदद करेंगे।
- पुलिस प्रशासनिक अनुमति के बाद ही थाना व चौकी क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे।
- -महत्वपूर्ण स्थानों पर रिजर्व प्रीपेड टैक्सी, एंबुलेंस व फायर टेंडर की व्यवस्था रहेगी।
