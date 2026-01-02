नए साल पर जश्न: नोएडा में पब-बार पहुंचे हंसते-मुस्कुराते, गए गिरते लड़खड़ाते और व्हीलचेयर पर

मुनीश शर्मा, नोएडा। मॉल, रेस्तरां कम बार में युवक-युवतियां नए साल का जश्न मनाने हसंते मुस्कुराते पहुंचे, लेकिन देर रात को नशे में धुत होने पर काफी युवक-युवती अलग ही रंग में दिखे। कोई व्हीलचेयर पर तो कोई गिरते लड़खड़ाते हुए नजर आया। पुलिस के समझाने पर कोई भावुक होकर बार स्टाफ से दुरुव्यवहार करने की शिकायत करता।

इन पर कार्रवाई करने और घर छुड़वाने में पुलिस के पसीने छूटे रहे। तड़के तीन से चार बजे के आसपास ही गार्डन गैलेरिया, सेक्टर 63 एच ब्लाक, एडवंट व गौर मॉल परिसर खाली हो पाए। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने नए साल पर हुड़दंग मचाने वाले 129 लोगों पर सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचाने की धारा में कार्रवाई की।

31 दिसंबर की सुबह से ही गार्डन गैलेरिया मॉल, सेक्टर 63 एच ब्लाक, एडवंट व गौर मॉल में चहल पहल शुरू हो गई। पार्किंग से लेकर मॉल के आसपास की सड़क पर वाहन खड़े होने से नजरा किसी शादी समारोह जैसा नजर आया। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा।

देर रात तक मॉल, पब, बार व रेस्तरां खचाखच भरे नजर आए। देर रात को गार्डन गैलेरिया आदि मॉल से निकले कुछ युवक-युवतियां बाहर भी हुडुदंग काटने लगे। पुलिस ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आए, लेकिन नशे में होने के चलते युवक युवतियां पुलिस पर भी भारी पड़ते दिखे। वह भावुक होकर पुलिस के हाथ जोड़ते तो कोई पैर पड़कर शिकायत करता दिखा।

दो हजार रुपये ले लिए, लेकिन खाना नहीं दिया एक युवक नशे में धुत होकर पुलिस से शिकायत करते दिखा कि साहब मुझसे रेस्तरां वाले चार लोगों के दो हजार रुपये ले लिए, लेकिन खाना ही नहीं खिलाया। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करो।

पुलिस ने युवक को समझा बुझाया। कैब कर घर छुड़वाया। ऐसे ही व्हीलचेयर पर दिख रहा एक युवक पुलिस से हाथ जोड़कर यह कहते हुए नजर आया कि साहब रेस्तरां स्टाफ ने मेरे साथ अभद्रता की। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। आप रेस्तरां स्टाफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो।

एंट्री नहीं मिली तो सिर पर बोतल रख नाचा गार्डन गैलेरिया मॉल परिसर में दो तीन युवक सिर पर बोतल रखकर डांस करते व रील बनाते नजर आए। इस बारे में युवकों ने बताया कि अंदर जाने पर एंट्री फी और खाने पीने में ग्रुप के 25 हजार रुपये खर्च होते। एंट्री नहीं मिलने पर ग्रुप के साथ बाहर ही मस्ती कर रहे हैं।