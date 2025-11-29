फेज-2 में प्रेमी ने बंदूक से प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, शादी करने से इंकार करने पर दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात प्रेम संबंधों के विवाद के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुूंच गई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने लगी। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुरुआती जांच में पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। आरोपित की तलाश में तीन टीम लगी हैं।
अमरोहा के आदमपुर की रहने वाली सोनू नोएडा के याकूबपुर गांव में किराये पर रहती थी। उसकी जान-पहचान बिहार के आरा का रहने वाले कृष्णा से थी। पूर्व में दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों में प्रेम संबंध भी हो गए थे। वर्तमान में सोनू घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी।
पिछले कुछ समय से कृष्णा अपनी प्रेमिका सोनू से शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन सोनू शादी के लिए राजी नहीं थी। सोनू ने कृष्णा से बात भी करनी बंद कर दी थी। यहां तक कि फोन भी नहीं उठा रही थी।
इसी कड़ी में कृष्णा शुक्रवार रात को सोनू के कमरे पर पहुंचा। दोनों में काफी देर तक झगड़ा हुआ। सोनू के नहीं मानने पर कृष्णा ने सोनू की छाती पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर भीड़ एकत्रित हो गई। इसी बीच सोनू कमरे से निकल कर भाग गया।
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि युवक युवती में प्रेम सबंध थे। शादी से इनकार करने पर प्रेमी नाराज चल रहा था। इसी नाराजगी में घटना को अंजाम देना सामने आया है। स्वजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपित की तलाश में तीन टीम लगी हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
20 दिन में तीसरी हत्या
बीते 20 दिन में फेज दो थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में तीन हत्या हो चुकी हैं। आठ नवंबर को ई रिक्शा चालक गोलू की हत्या हुई थी। पिछले सप्ताह थाना क्षेत्र में ही एक किशोर की गला दबाकर हत्या हुई थी। हालांकि पुलिस दोनों मामले में हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।
