    नोएडा में लापता व्यक्ति की गला दबाकर हत्या, पुलिस जांच में रिश्तेदार संदिग्ध; कुछ हिरासत में लिए गए

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:01 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में तीन दिन से लापता अजय मुखिया का शव रायपुर गांव के पुश्ता रोड पर झाड़ियों में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा ...और पढ़ें

    नोएडा में लापता शख्स का मिला शव।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव बृहस्पतिवार रात को सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के पुश्ता रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना सामने आया है। पुलिस हत्यारोपित की पहचान और तलाश में जुटी है।

    बिहार के समस्तीपुर का अजय मुखिया रायपुर गांव के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता था। आसपास ही उसका साढ़ू समेत अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। 28 दिसंबर से अजय लापता हो गया था। स्वजन ने सेक्टर 126 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस टीम अजय की तलाश में जुटी थी। बृहस्पतिवार रात को एक व्यक्ति का शव पुस्ता रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला। स्वजन ने शव की शिनाख्त अजय के रूप में की। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।

    घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले रही है। पुलिस की शुरूआती जांच में अजय के एक रिश्तेदार की भूमिका संदिग्ध मिली है। पुलिस अवैध संबंध या लेनदेन के विवाद में हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। हत्या किस वजह से की इसका पता लगाने में जुटी है।

    एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला दबाकर हत्या करना आया है। हत्यारोपित की तलाश में टीम लगी हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। हत्या करने में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। कुछ लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने किया जाएगा।