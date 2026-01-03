नोएडा में लापता व्यक्ति की गला दबाकर हत्या, पुलिस जांच में रिश्तेदार संदिग्ध; कुछ हिरासत में लिए गए

जागरण संवाददाता, नोएडा। तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव बृहस्पतिवार रात को सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के पुश्ता रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना सामने आया है। पुलिस हत्यारोपित की पहचान और तलाश में जुटी है।

बिहार के समस्तीपुर का अजय मुखिया रायपुर गांव के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता था। आसपास ही उसका साढ़ू समेत अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। 28 दिसंबर से अजय लापता हो गया था। स्वजन ने सेक्टर 126 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस टीम अजय की तलाश में जुटी थी। बृहस्पतिवार रात को एक व्यक्ति का शव पुस्ता रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला। स्वजन ने शव की शिनाख्त अजय के रूप में की। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले रही है। पुलिस की शुरूआती जांच में अजय के एक रिश्तेदार की भूमिका संदिग्ध मिली है। पुलिस अवैध संबंध या लेनदेन के विवाद में हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। हत्या किस वजह से की इसका पता लगाने में जुटी है।