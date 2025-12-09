नोएडा में तीन नए मेट्रो कॉरिडोर को NMRC की हरी झंडी, सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क-5 तक होगा सबसे लंबा रूट

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल काॅरपोरेशन (NMRC) के तीनों प्रस्तावित रूट के लिए डिटेल्ड डिजाइन ड्राइंग बनाने का काम आगामी 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। इसके लिए सलाहकार कंपनी आयशा का चयन कर लिया गया है।

कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद काम अवार्ड किया जाएगा। ये प्रस्तावित रूट सेक्टर-51 से नाॅलेज पार्क-5, ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी और सेक्टर-142 से बाॅटेनिकल गार्डन मेट्रो तक है।

एनएमआरसी कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने बताया कि डीडीसी तीनों रूट के सिविल डिजाइन, लागत, विद्युत यांत्रिक व ट्रैक का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट एनएमआरसी को उपलब्ध करवाएगा।

इसके लिए नोएडा मेट्रो करीब 24.21 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। सलाहकार कंपनी 5 साल तक इन तीनों रूट पर काम करेगी। तीनों रूटों की कुल लंबाई 31.595 किलोमीटर है।

इन तीनों रूट के लिए बनेगी डिजाइन

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो का सबसे बड़ा रूट सेक्टर-51 से नालेज पार्क-5 तक 17.345 किलोमीटर का है। इस दूरी में 11 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसकी फाइल केंद्र सरकार के पास है।

दूसरा मेट्रो रूट सेक्टर-142 से बाॅटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके लिए जल्द ही सहमति पत्र आ जाएगा।

तीसरा मेट्रो रूट डिपो से बोड़ाकी तक 2.6 किलोमीटर का है। इस रूट पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। केंद्र से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए स्वायल टेस्टिंग किया जा रहा है। यह रिपोर्ट डीडीसी में आने वाली कंपनी को दी जाएगी।

टोपोग्राॅफिक सर्वे हुआ पूरा

सेक्टर-142 से बाॅटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी रूट के लिए टोपो ग्राफी सर्वे पूरा किया जा चुका है। इस रिपोर्ट को भी डिटेल डिजाइन में शामिल किया जाएगा। इसी के अनुसार ड्राइंग में तय किया जाएगा कि कहा-कहा पर पिलर बनाए जाएंगे। डीडीसी के नियुक्ति के लिए प्री बिड बैठक हो चुकी है। इसमें कंपनियों ने अपने सुझाव दिए थे।