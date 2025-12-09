Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में बिजली निगम के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई थी बच्ची  

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:43 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अच्छेजा बुजुर्ग गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसी बच्ची का हाथ और पैर की उंगलियां कट गईं। घटना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अच्छेजा बुजुर्ग गांव में छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में झुलसी बच्ची को एक हाथ और पैरों की अंगुलियां गंवानी पड़ीं थी। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आठ महीने बाद बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली निवासी पीड़ित जारा खान (13) इसी वर्ष दो अप्रैल को अच्छेजा बुजुर्ग गांव निवासी मामा शान मोहम्मद के घर आई थी। वह पड़ोस में रहने वाली मौसी के घर की छत पर खड़ी थी। उनकी छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर झुलस गई थी।

    स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए दाहिना हाथ और एक पैर की दो अंगुलियां काटनी पड़ीं थी। शान मोहम्मद ने बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन कई बार हटाने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों से मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की।

    विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही बच्ची के साथ हादसा होने का आरोप लगाया है। हालांकि, तार लाइन पहले से गुजर रही थी। कस्बे की आबादी बढ़ने पर लोगों ने आसपास मकान बना लिए।

    विभाग से अनुरोध किया गया था कि तार लाइन को वहां से हटाकर बाहरी इलाकें में शिफ्ट किया जाए। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया बिजली निगम के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।