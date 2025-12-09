ग्रेटर नोएडा में बिजली निगम के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई थी बच्ची  

संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अच्छेजा बुजुर्ग गांव में छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में झुलसी बच्ची को एक हाथ और पैरों की अंगुलियां गंवानी पड़ीं थी। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आठ महीने बाद बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की है।

दिल्ली निवासी पीड़ित जारा खान (13) इसी वर्ष दो अप्रैल को अच्छेजा बुजुर्ग गांव निवासी मामा शान मोहम्मद के घर आई थी। वह पड़ोस में रहने वाली मौसी के घर की छत पर खड़ी थी। उनकी छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर झुलस गई थी।

स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए दाहिना हाथ और एक पैर की दो अंगुलियां काटनी पड़ीं थी। शान मोहम्मद ने बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि छत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन कई बार हटाने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों से मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की।