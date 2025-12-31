नोएडा में 'गाय वाले बाबा' का अनशन समाप्त, प्राधिकरण के आश्वासन पर धरना खत्म

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बाहर करीब तीन सप्ताह से नागा साधु माधव गिरी ''गाय वाले बाबा'' का अनशन व धरना प्रदर्शन चल रहा था। मंगलवार को प्राधिकरण अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। धरना समाप्त कराने के लिए प्राधिकरण ओएसडी क्रांति शेखर सिंह, अरविंद कुमार, उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग परियोजना अभियंता द्वितीय आरके शर्मा समेत एसीपी पहुंचे। यहां पर उन्होंने माधव गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं के साथ विस्तार से बातचीत की ओर उनकी समस्याओं को सुना।

नागा साधुओं ने कहा कि प्राधिकरण हमें गोमाता को रहने की जगह और गोचर भूमि उपलब्ध कराए। उनकी कुछ गाय सेक्टर-131 स्थित असगरपुर गांव की ग्रीन बेल्ट में बंधी थी, जिन्हें प्राधिकरण ने खुलवा दिया है। उन्हें मौके पर वह गाय वापस चाहिए। इन गाय के लिए पानी व बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।