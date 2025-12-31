Language
    नोएडा में 'गाय वाले बाबा' का अनशन समाप्त, प्राधिकरण के आश्वासन पर धरना खत्म

    By Kundan Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:13 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बाहर नागा साधु माधव गिरी 'गाय वाले बाबा' का तीन सप्ताह से चल रहा अनशन व धरना प्रदर्शन मंगलवार को समाप्त ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे साधुओं से बात करते नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बाहर करीब तीन सप्ताह से नागा साधु माधव गिरी ''गाय वाले बाबा'' का अनशन व धरना प्रदर्शन चल रहा था। मंगलवार को प्राधिकरण अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया।

    धरना समाप्त कराने के लिए प्राधिकरण ओएसडी क्रांति शेखर सिंह, अरविंद कुमार, उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग परियोजना अभियंता द्वितीय आरके शर्मा समेत एसीपी पहुंचे। यहां पर उन्होंने माधव गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं के साथ विस्तार से बातचीत की ओर उनकी समस्याओं को सुना।

    नागा साधुओं ने कहा कि प्राधिकरण हमें गोमाता को रहने की जगह और गोचर भूमि उपलब्ध कराए। उनकी कुछ गाय सेक्टर-131 स्थित असगरपुर गांव की ग्रीन बेल्ट में बंधी थी, जिन्हें प्राधिकरण ने खुलवा दिया है। उन्हें मौके पर वह गाय वापस चाहिए। इन गाय के लिए पानी व बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।

    इस पर अधिकारियों ने कहा कि आप हमें लिखित में प्रस्ताव दिया जाए। इस पर नागा साधुओं ने लिखित में अपना मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। इस पर अधिकारियों कहा कि सेक्टर-131 की ग्रीन बेल्ट में स्ट्रीट लाइट का पोल लगाकर गायों के लिए रोशनी की व्यवस्था कर दी जाएगी। प्राइवेट पानी के टैंकर के जरिये जल उलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद नागा साधुओं ने अधिकारियों का आभार प्रकट कर अपना अनशन व धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया।