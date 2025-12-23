नोएडा में ऑडिट में पकड़ा गया बड़ा लोन घोटाला, फर्जी केवाईसी से पास कराए गए 7 करोड़ के लोन; 14 पर FIR

जागरण संवाददाता, नोएडा। केवाईसी, पते व फोन नंबर में फर्जीवाड़ा कर चार पहिया वाहनों के नाम पर 30 माह में सेक्टर 51 स्थित मन्नापुरम फाइनेंस कार्यालय से 57 लोन पास कराए गए। 7.48 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया गया। लोन बकाया होने पर ऑडिट कराया गया तो शाखा कार्यालय के प्रबंधक, कर्मी, एजेंट और डीलर का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। कंपनी प्रतिनिधि ने सेक्टर 49 थाने में 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो साल में 50 से ज्यादा लोन की किस्त टूटी केरल की मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी का नोएडा सेक्टर 51 स्थित होशियारपुर गांव में शाखा कार्यालय है। कंपनी प्रतिनिधि मुनाजिर हसन ने बताया कि शाखा कार्यालय कर्मी, एजेंट और डीलरों के माद्यम से फाइनेंस का काम करती है। दो साल में 50 से ज्यादा लोन की किस्त टूटी होना सामने आया। कई बार चेतावनी के बाद भी स्टाफ भी रिकवरी करने में असमर्थ साबित हुआ। पिछले दिनों ऑडिट कराने पर सात करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी मिली।

लोन लेने के लगाए गए केवाईसी, फोन नंबर व पते फर्जी जांच कराने पर पता चला कि फरवरी 23 से अगस्त 2025 तक गलत तरीके से चार पहिया वाहनों के नाम पर 57 लोन कराए पास कराए गए हैं। कुछ कर्मी, एजेंट और डीलरों की सांठगांठ से दो फर्म और कुछ लोगों के नाम पर लोन हुए हैं। कागजातों के आधार पर आवेदक की जांच की गई तो पता चला कि न तो उन्होंने कोई लोन लिया है और न ही उनके पास कोई वाहन है। लोन लेने के लगाए गए केवाईसी, फोन नंबर व पते फर्जी हैं।

ऑटो सेल्स व मोटर्स कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत इससे शाखा कार्यालय को 7.48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें शाखा प्रबंधक श्रीप्रकाश, सेल्स हेड शुभेन्द्र यादव, कर्मी दिव्यांशु बिश्नोई, अंकित कुमार, आलोक कुमार, नीतीश सक्सेना, विनय कुमार, विकास कुमार, एजेंट विजय खारी, गौरव जैन, प्रदीप कुमार, लोनधारक राज उर्फ राजू चौधरी, हरेंद्र कुमार के साथ-साथ ऑटो सेल्स व मोटर्स कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत मिली। प्रतिनिधि ने सभी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी सुनील भारद्वाज ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर जांच कराई जा रही है।