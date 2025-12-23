Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा और दिल्ली के बाद गाजियाबाद की हवा देश में सबसे खराब, इस इलाके का AQI 450 के पार पहुंचा

    By Rahul Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    गाजियाबाद की हवा आज सबसे खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मंगलवार को गाजियाबाद का औसत एक्यूआई 392 दर्ज किया गया, जिससे यह देश का ती ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नोएडा व दिल्ली के बाद जिले की हवा देश में सबसे खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को गाजियाबाद का औसत एक्यूआई 392 दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं, वसुंधरा का एक्यूआई 454 गंभीर श्रेणी में रहा। नोएडा 426 एक्यूआई के साथ पहले और दिल्ली 412 एक्यूआई के साथ दूसरे नंबर पर रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले की हवा कभी गंभीर तो कभी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। मंगलवार को दोपहर दो बजे जिले का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 404 दर्ज किया गया। इसके बाद दोपहर चार बजे औसतन एक्यूआई हल्की राहत के बाद 392 बेहद खराब श्रेणी में रहा। एक्यूआई का स्तर दिनभर ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है।

    अंतिम बार 15 दिसंबर को हवा गंभीर श्रेणी में रही थी। इसके बाद से बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। इसके अलावा वसुंधरा को छोड़कर लोनी, संजय नगर व इंदिरापुरम की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है।

    मंगलवार को एक्यूआई की स्थिति

    स्थान AQI श्रेणी
    गाजियाबाद (औसत) 392 गंभीर (Severe)
    इंदिरापुरम 376 गंभीर (Severe)
    लोनी 348 बहुत खराब (Very Poor)
    संजय नगर 388 गंभीर (Severe)
    वसुंधरा 354 बहुत खराब (Very Poor)