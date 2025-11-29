Language
    नोएडा का जंगल ट्रेल पार्क स्वागत को तैयार, कबाड़ से बनी 650 वन्यजीव आकृतियां करेंगी आकर्षित; 1 दिसंबर से प्रवेश शुरू

    By Sumit Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:40 AM (IST)

    नोएडा में जंगल ट्रेल पार्क 1 दिसंबर से खुलने जा रहा है. इस पार्क में कबाड़ से बनी 650 वन्यजीव आकृतियां हैं, जो इसे खास बनाती हैं. पार्क का उद्देश्य लोगों को प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। यह नोएडा के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।

    नोएडा का जंगल ट्रेल पार्क।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहरवासियों को प्राकृतिक चीजों का आनंद दिलाने के लिए एक दिसंबर सोमवार को सेक्टर-95 में महामाया फ्लाईओवर व ओखला पक्षी विहार के बीच नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का शुभारंभ होगा। यहां कबाड़ और लोहे से विभिन्न पशु-पक्षियों की करीब 650 आकृतियां लगाई गई हैं।

    नोएडा विधायक पंकज सिंह पार्क का विधिवत शुभारंभ करेंगे। प्राधिकरण ने पीपीपी माॅडल पर पार्क बनाने के बाद ट्रायल के लिए खोला हुआ था। शहर के लोग महामाया फ्लाईओवर के नीचे गेट से पार्क में प्रवेश कर सकेंगे।

    प्राधिकरण के सीईओ डाॅ. लोकेश एम ने बताया कि पार्क में एडवेंचर भी किया जा सकेगा। इसमें जंगल की एक्टिविटीज जैसे राॅक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप साइकलिंग के अलावा और अधिक एडवेंचर गेम्स को जंगल ट्रेल में शामिल किया है। सोमवार से पार्क को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

    उद्यान निदेशक के मुताबिक, जून 2024 में पीपीपी माॅडल पर पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। 18.27 एकड़ के पार्क में 25 करोड़ रुपये की लागत से कबाड़ से डायनाशोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर समेत अन्य आकृतियां लगी हैं। छोटी आकृतियों में चिड़ियां व अन्य पक्षियों का भी सुंदर रूप दिया गया है।

    पार्क को तीन जोन में बांटा गया है। पहले जोन में पार्किंग, एंपीथियेटर (1000 लोगों की क्षमता का), फूड कोर्ट और प्रदर्शनी एरिया है। यहां आठ बस और 76 चार पहिया वाहनों की पार्किंग है। 8.77 एकड़ के दूसरे जोन में ट्रॉपिकल रेन फारेस्ट, ग्रास लैंड, वेट लैंड बनाया जा रहा है।

    वहीं, 5.45 एकड़ के तीसरे जोन में आईस लैंड ओशियन, ट्रेमप्रेट फारेस्ट और पोलर रीजन होगा। नोएडा जंगल ट्रेल पार्क में प्रवेश के लिए 118 रुपये देने होंगे। पार्क में पहुंचने पर ऑनलाइन या नगद, दोनों तरह से प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

