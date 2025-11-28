ग्रेटर नोएडा में बैठा था ड्रग कार्टेल का फाइनेंसर, दिल्ली पुलिस ने 12 करोड़ की ड्रग्स बरामद की; 10 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट और तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (टीजीएनएबी) की संयुक्त टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में गिरोह का एक फाइनेंसर भी शामिल है, जिसकी पहचान ग्रेटर नोएडा के बदरुद्दीन के रूप में हुई है। वहीं, 30 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमों ने दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर रेड कर आरोपितों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से करीब 12 करोड़ की ड्रग्स व एक लाख से अधिक नकद बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, आरोपितों को उपायुक्त हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में बनाई गई इंस्पेक्टर अनिल मलिक, इंस्पेक्टर अखिलेश वाजपेयी, इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, इंस्पेक्टर अक्षय गहलोत की टीम ने पकड़ा है। तीन माह पहले तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में एक मादक पदार्थ आपूर्ति माड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था।

जांच के दौरान पता चला कि मादक पदार्थ दिल्ली से मंगाए जा रहे थे और तेलंगाना भेजे जा रहे थे। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई जगह छापे मारे गए, जिसके बाद 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और 30 विदेशी नागरिकों भी हिरासत में लिया गया। जांच में पुलिस को पला चला कि आरोपित कूरियर कंपनी के द्वारा कूरियर करके शर्ट के कालर व अन्य माध्यमों से मादक पदार्थ भेज रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तेलंगाना पुलिस ने सात लोगों को पकड़ा है। टीमों ने महरौली, संत गढ़, निलोठी, प्रताप एन्क्लेव, ग्रेटर नोएडा, मुनिरका, मोहन गार्डन, उत्तम नगर और कई जगहों पर छापेमारी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।