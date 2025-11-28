ग्रेटर नोएडा में बैठा था ड्रग कार्टेल का फाइनेंसर, दिल्ली पुलिस ने 12 करोड़ की ड्रग्स बरामद की; 10 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में एक ड्रग कार्टेल के फाइनेंसर को गिरफ्तार कर 12 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ड्रग्स सप्लायर और खरीदार शामिल हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कार्टेल में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट और तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (टीजीएनएबी) की संयुक्त टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में गिरोह का एक फाइनेंसर भी शामिल है, जिसकी पहचान ग्रेटर नोएडा के बदरुद्दीन के रूप में हुई है। वहीं, 30 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमों ने दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर रेड कर आरोपितों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से करीब 12 करोड़ की ड्रग्स व एक लाख से अधिक नकद बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।
क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, आरोपितों को उपायुक्त हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में बनाई गई इंस्पेक्टर अनिल मलिक, इंस्पेक्टर अखिलेश वाजपेयी, इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, इंस्पेक्टर अक्षय गहलोत की टीम ने पकड़ा है। तीन माह पहले तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में एक मादक पदार्थ आपूर्ति माड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था।
जांच के दौरान पता चला कि मादक पदार्थ दिल्ली से मंगाए जा रहे थे और तेलंगाना भेजे जा रहे थे। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई जगह छापे मारे गए, जिसके बाद 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और 30 विदेशी नागरिकों भी हिरासत में लिया गया। जांच में पुलिस को पला चला कि आरोपित कूरियर कंपनी के द्वारा कूरियर करके शर्ट के कालर व अन्य माध्यमों से मादक पदार्थ भेज रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तेलंगाना पुलिस ने सात लोगों को पकड़ा है। टीमों ने महरौली, संत गढ़, निलोठी, प्रताप एन्क्लेव, ग्रेटर नोएडा, मुनिरका, मोहन गार्डन, उत्तम नगर और कई जगहों पर छापेमारी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनकी हुई गिरफ्तारी
- बदरुद्दीन (ग्रेटर नोएडा) – ड्रग्स के पैसों की लेन-देन संभालता था।
- जफर (मेहरौली) – पैसों के नेटवर्क को आपरेट करता था।
- समा उमर (बदरुद्दीन की पत्नी) – लाॅजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन को कवर देती थी।
- टाइटिंग गुइटे (दिल्ली) – ड्रग पेडलर्स के लिए फर्जी व प्राक्सी सिम कार्ड उपलब्ध कराता था।
- जोशुआ गुइटे (मुनिरका) – कार्टेल के लिए नंबर बदल-बदलकर आपरेशन चलाने में मदद करता था।
- लाल खोसेई सेलियन (मुनिरका) – सिम कार्ड सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा था।
- जीन अहमद उर्फ गोडविन (मुनिरका) - तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो को पहले के एक नारकोटिक्स केस में वान्टेड था।
- ज़ैनब क्योबुतुंगी उर्फ पामेला (युगांडा) - तेलंगाना मामले में ड्रग्स की आपूर्तिकर्ता और बेक्की उर्फ बेकी नामक एक अन्य गिरफ्तार महिला की भी आपूर्तिकर्ता है।
- बेक्की उर्फ बेकी (नाइजीरिया) - जैनब क्योबुतुंगी से 5,209 एक्स्टसी (एमडी) गोलियां, 35.46 ग्राम कोकीन खरीदी और वह इसे बेचने की फिराक में थी।
- फ्रैंक (नाइजीरिया) - बेक्की से ड्रग्स का खरीदार। वह कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए वह अपना कर्ज माफ करने के लिए इस कार्टेल का हिस्सा बन गया।
ग्रेटर नोएडा से पकड़ा गया फाइनेंसर
टीमें लगातार रेड कर गिरोह से जुड़े आरोपियों के बारे में तलाश कर रही थी। इसी दौरान टीम को पता चला कि गिरोह का फाइनेंसर बदरुद्दीन ग्रेटर नोएडा में रहता है। इसके बाद टीम वहां रेड कर आरोपी को दबोच लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने गैर-कानूनी फंड के फ्लो को मैनेज किया, जिससे बिना किसी रुकावट के पैसे के लेनदेन हो रहा था और आराम से धंधा चल रहा था। पुलिस काे पता चला कि आरोपी पिछले तीन माह में करीब 10 करोड़ की ट्रांसजेक्शन की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।