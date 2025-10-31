Language
    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग, अब कैलिब्रेशन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लैंड हो गई। डीजीसीए ने मौसम अनुकूल होने पर यह अनुमति दी। इससे पहले 30 अक्टूबर को टेस्ट लैंडिंग स्थगित कर दी गई थी। टेस्ट फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। डीजीसीए ने शुक्रवार को मौसम ठीक होने पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। इससे पहले 30 अक्टूबर को टेस्ट लैंडिंग टाल दी दई थी। टेस्ट फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

