नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग, अब कैलिब्रेशन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लैंड हो गई। डीजीसीए ने मौसम अनुकूल होने पर यह अनुमति दी। इससे पहले 30 अक्टूबर को टेस्ट लैंडिंग स्थगित कर दी गई थी। टेस्ट फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। डीजीसीए ने शुक्रवार को मौसम ठीक होने पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। इससे पहले 30 अक्टूबर को टेस्ट लैंडिंग टाल दी दई थी। टेस्ट फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।