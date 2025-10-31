नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग, अब कैलिब्रेशन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। डीजीसीए ने शुक्रवार को मौसम ठीक होने पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग कराई। इससे पहले 30 अक्टूबर को टेस्ट लैंडिंग टाल दी दई थी। टेस्ट फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।