नोएडा एयरपोर्ट पर तैयारियों की परीक्षा तेज, डीजीसीए के अंतिम परीक्षण के बाद जल्द उड़ानें शुरू होने की आस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई।

इस बैठक मेमें विभिन्न विभागों तैयारियोंं की समीक्षा की गई। यमुना एक्सप्रेस वे की एंबूलेंस सेवा व बीस किमी के दायरे में आने वाले सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के लिए डीजीसीए अंतिम दौर का परीक्षण कर रहा है। जल्द ही एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपात स्थिति में विभागों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

यमुना प्राधिकरण के ओएसडी एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने एयरपोर्ट की एंबुलेंस सेवा को एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया। ताकि आपात स्थिति में जल्द से जल्द अस्पताल तक लोगों को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा एयरपोर्ट के बीस किमी के दायरे में आने वाले सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों को भी एयरपोर्ट से जाेड़ने का सुझाव दिया गया।