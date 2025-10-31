Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट पर तैयारियों की परीक्षा तेज, डीजीसीए के अंतिम परीक्षण के बाद जल्द उड़ानें शुरू होने की आस

    By Arvind Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:48 AM (IST)

    नोएडा एयरपोर्ट पर डीजीसीए द्वारा अंतिम परीक्षण किया जा रहा है, जिसके सफल होने पर जल्द ही उड़ानें शुरू होने की संभावना है। सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर में हवाई संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द शुरू होने जा रही हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बैठक मेमें विभिन्न विभागों तैयारियोंं की समीक्षा की गई। यमुना एक्सप्रेस वे की एंबूलेंस सेवा व बीस किमी के दायरे में आने वाले सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया गया।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के लिए डीजीसीए अंतिम दौर का परीक्षण कर रहा है। जल्द ही एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपात स्थिति में विभागों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

    यमुना प्राधिकरण के ओएसडी एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने एयरपोर्ट की एंबुलेंस सेवा को एयरपोर्ट से जोड़ने का सुझाव दिया। ताकि आपात स्थिति में जल्द से जल्द अस्पताल तक लोगों को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा एयरपोर्ट के बीस किमी के दायरे में आने वाले सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों को भी एयरपोर्ट से जाेड़ने का सुझाव दिया गया।

    बड़ी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को चिकित्सा मिल सके। अभी यापल ने यथार्थ अस्पताल के साथ करार किया है। यीडा सेक्टर 22 ई में बन रहे ट्रामा सेंटर को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। कमेटी की मार्च में हुई बैठक मेंं दिए गए सुझावों पर क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया। बैठक में एडीएम बच्चू सिंह, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह समेत पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल, स्वास्थ्य विभाग आदि के अधिकारी मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का पहला मल्टी-मॉडल हब; सड़क, रेल और रैपिड रेल से होगी सीधी कनेक्टिविटी