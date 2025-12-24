हल्दीराम ने लगाई सबसे बड़ी बोली, नोएडा इंडस्ट्रियल प्लॉट ई-ऑक्शन में हुई बंपर कमाई
कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्टर्स में ज़बरदस्त क्रेज़ दिख रहा है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा हाल ही में सिर्फ़ दस इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए शुरू की गई स्कीम से यह बात कन्फर्म हो गई। इन प्लॉट के लिए ऑनलाइन बिडिंग के ज़रिए अप्लाई करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, कुल 214 एप्लीकेशन मिले।
हालांकि, शॉर्टलिस्टिंग के बाद, अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने 170 लोगों को ई-ऑक्शन में बिड करने का मौका दिया, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अथॉरिटी ने 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए 49.27 करोड़ रुपये का रिज़र्व प्राइस तय किया था। 10 प्लॉट के लिए कुल 173.29 करोड़ रुपये की बिड मिलीं, जिससे अथॉरिटी को 124.02 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला।
इस रेवेन्यू से शहर में 600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे 2200 युवाओं को डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक, हर इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए औसतन 21 से 22 लोगों ने अप्लाई किया, और हर प्लॉट के लिए ई-ऑक्शन में 17 लोगों ने बिड किया। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ने फेज टू के इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई। ई-ऑक्शन के दौरान सेक्टर-80 का डी ब्लॉक आकर्षण का केंद्र रहा।
ये दस प्लॉट लगभग 600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट लाएंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद 2200 नौकरियाँ पैदा करेंगे। बिडिंग करने वाली कंपनियों को लीज़ डीड के अनुसार कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल सर्टिफिकेट लेने होंगे। -डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा अथॉरिटी
ई-ऑक्शन में सफलता
|सेक्टर-एरिया
|रिजर्व्ड प्राइस
|ऑक्शन अमाउंट
|सबसे ऊंची बोली
|सफल बोलीदाता
|कुल आवेदकों की संख्या
|सेक्टर-7 डी 064 (405.62 वर्ग मीटर)
|₹20,418,911
|₹54,038,911
|-
|डी एंड ग्रैंडसंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड
|08
|सेक्टर-8 एफ 016 (1178.77 वर्ग मीटर)
|₹60,822,764
|₹105,279,764
|-
|नेक्सम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
|05
|सेक्टर-8 एफ 133 एफ (111.48 वर्ग मीटर)
|₹5,611,904
|₹33,598,904
|-
|ओपल टैलोन प्राइवेट लिमिटेड
|16
|सेक्टर-80 डी 067 (450 वर्ग मीटर)
|₹10,013,738
|₹76,168,738
|-
|एसआरएक्स मर्चेंट
|34
|सेक्टर-80 डी 068 (450 वर्ग मीटर)
|₹10,013,738
|₹73,138,738
|-
|नीलाम्बो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
|36
|सेक्टर-80 डी 073 (892.54 वर्ग मीटर)
|₹20,345,896
|₹194,969,896
|-
|अंबिका एंटरप्राइजेज
|20
|सेक्टर-80 डी 074 (668 वर्ग मीटर)
|₹15,227,395
|₹95,858,395
|-
|अशोक ड्राई फ्रूट्स मार्ट
|21
|सेक्टर-80 डी 105,106,108 (1350 वर्ग मीटर)
|₹30,773,925
|₹188,469,925
|-
|एमआईआर हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
|44
|सेक्टर-162 016 (7430 वर्ग मीटर)
|₹157,814,241
|₹419,928,241
|-
|हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड
|11
|सेक्टर-162 016 ए (7430 वर्ग मीटर)
|₹161,663,386
|₹491,531,386
|-
|हल्दीराम कॉलोनी प्राइवेट लिमिटेड
|19
