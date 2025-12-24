हल्दीराम ने लगाई सबसे बड़ी बोली, नोएडा इंडस्ट्रियल प्लॉट ई-ऑक्शन में हुई बंपर कमाई

कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्टर्स में ज़बरदस्त क्रेज़ दिख रहा है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा हाल ही में सिर्फ़ दस इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए शुरू की गई स्कीम से यह बात कन्फर्म हो गई। इन प्लॉट के लिए ऑनलाइन बिडिंग के ज़रिए अप्लाई करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, कुल 214 एप्लीकेशन मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, शॉर्टलिस्टिंग के बाद, अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने 170 लोगों को ई-ऑक्शन में बिड करने का मौका दिया, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अथॉरिटी ने 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए 49.27 करोड़ रुपये का रिज़र्व प्राइस तय किया था। 10 प्लॉट के लिए कुल 173.29 करोड़ रुपये की बिड मिलीं, जिससे अथॉरिटी को 124.02 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला।

इस रेवेन्यू से शहर में 600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे 2200 युवाओं को डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक, हर इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए औसतन 21 से 22 लोगों ने अप्लाई किया, और हर प्लॉट के लिए ई-ऑक्शन में 17 लोगों ने बिड किया। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ने फेज टू के इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई। ई-ऑक्शन के दौरान सेक्टर-80 का डी ब्लॉक आकर्षण का केंद्र रहा।