नोएडा में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला, लहूलुहान छोड़कर हो गया था फरार 

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना क्षेत्र की जेजे कॉलोनी में कहासुनी के दौरान पति ने शनिवार को पत्नी की गर्दन और शरीर पर चाकू से कई बार वारकर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्नी ने दिल्ली सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस को आरोपित के खिलाफ मुकदमा कराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया है।

पीड़ित आरती देवी ने पुलिस को शिकायत दी कि पति पिंटू सोनी घरेलू बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। उन्होंने मना किया तो आरोपित ने चाकू से उनके गले पर वारकर दिया। शोर मचाकर बचते हुए बाहर की तरफ भागीं तो आरोपित ने शरीर पर कई वार कर दिए। लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।