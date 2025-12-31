नोएडा में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला, लहूलुहान छोड़कर हो गया था फरार
नोएडा के फेज वन थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना क्षेत्र की जेजे कॉलोनी में कहासुनी के दौरान पति ने शनिवार को पत्नी की गर्दन और शरीर पर चाकू से कई बार वारकर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्नी ने दिल्ली सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस को आरोपित के खिलाफ मुकदमा कराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया है।
पीड़ित आरती देवी ने पुलिस को शिकायत दी कि पति पिंटू सोनी घरेलू बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। उन्होंने मना किया तो आरोपित ने चाकू से उनके गले पर वारकर दिया। शोर मचाकर बचते हुए बाहर की तरफ भागीं तो आरोपित ने शरीर पर कई वार कर दिए। लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने एंबुलेंस से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। गले पर गहरा वार देखकर डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रविवार को छुट्टी होने के बाद उन्होंने थाने जाकर पुलिस को शिकायत दी।
फेज वन थाना प्रभारी निरीक्षक अमित मान ने बताया कि आरोपित प्रवीन कुमार उर्फ पिंटू को सेक्टर-10 में बिजली घर से गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में कबूल किया कि पत्नी आए दिन घरेलू बातों पर झगड़ा करती थी। घटना वाले दिन भी झगड़े के दौरान गुस्से में चाकू से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना के बाद खून से लगे चाकू को पेट्रोल से साफ कर वहां से भाग गया था।
