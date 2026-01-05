Language
    मरीजों को लंबी लाइन से मिलेगी राहत, नोएडा के अस्पताल में पहली पेपरलैस OPD बनाने के लिए तकनीक पर काम शुरू

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:09 AM (IST)

    नोएडा के जिला अस्पताल में मरीजों को लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए पेपरलैस ओपीडी प्रणाली शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस तकनीक से मरीजों को एक का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदेश की ग्रोथ इंजन सिटी के जिला अस्पताल में प्रबंधन ने पहली पेपरलैस ओपीडी बनाने के लिए कोशिश तेज कर दी है। विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ ने प्रशिक्षण के बाद तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। अभी पूरी क्षमता से सुविधा शुरू करने की तारीख निश्चित नहीं है।

    खास बात है, चिकित्सक और डीएनबी कोर्स के छात्र-छात्राओं को मेडिकल पढ़ाई के दौरान प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों के लिए आडिटोरियम की भी सुविधा मिलने वाली है।

    मरीजों को बिना देरी के सीधे मिलेगा चिकित्सक से परामर्श

    अस्पताल में प्रबंधन की योजना है कि ओपीडी में मरीजों को पंजीकरण की कतार में खड़े किए बिना एक कार्ड लेकर सीधे चिकित्सक के पास भेजकर परामर्श दिया जाए। कार्ड में मरीज का नाम, पता, पुरानी बीमारी समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होंगी। यह कार्ड चिकित्सक को दिखाने के बाद मरीज का ऑनलाइन रिकार्ड चेक कर उन्हें बीमारी का इलाज दिया जाएगा।

    सुविधा से न केवल मरीजों का समय बचेगा बल्कि वे स्वयं विशेषज्ञों से प्राथमिक उपचार व परामर्श के लिए भी सही और स्पष्ट जानकारी बता पाएंगे। प्रबंधन ने जनरल, आर्थोपेडिक, बालरोग और अन्य ओपीडी को सुविधाजनक बनाने की तकनीक पर काम चल रहा है।

    एक विशेषज्ञ ने बताया कि ओपीडी में चिकित्सक के अलावा आनलाइन सिस्टम के साथ स्टाफ तैनात रहेगा। फिलहाल तकनीकी ट्रायल में सफलता मिलने पर इस सुविधा को विधिवत रूप से सभी मरीजों के लिए लागू कर दिया जाएगा। उधर, डीएनबी कोर्स के छात्र-छात्राओं के लिए अस्पताल में आडिटोरियम भी बनाया जाएगा। प्रबंधन के लोगों ने स्थान चिहृित कर वहां व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है।