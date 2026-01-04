नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला, GPA से बिके फ्लैट्स की लीज डीड के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फ्लैट्स को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के आधार पर कई बार खरीदा और बेचा गया है। इन फ्लैट्स की लीज डीड अथॉरिटी द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की गई हैं। इससे अथॉरिटी को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है।

सेक्टर-125 में एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने नोएडा अथॉरिटी को ऐसे 729 फ्लैट्स की लिस्ट सौंपी है। ओरिजिनल अलॉटियों ने लीज डीड एग्जीक्यूट किए बिना ही इन फ्लैट्स को बेच दिया था। शनिवार को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई 221वीं बोर्ड मीटिंग में, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (ACEO) की अध्यक्षता में एक आठ-सदस्यीय कमेटी बनाई गई।

यह कमेटी इस बात का समाधान ढूंढेगी कि इन लीज डीड्स को कैसे और किन शर्तों पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कमेटी में ACEO ग्रुप हाउसिंग, चीफ लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ग्रुप हाउसिंग, AIG स्टाम्प, GM प्लानिंग, जनरल मैनेजर सिविल/असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप हाउसिंग शामिल हैं।

नोएडा में जमीन अलॉट की जाती है। इसके बाद, सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद भी, बाद के फ्लैट खरीदारों के लिए त्रिपक्षीय सब-लीज डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो पाता है। त्रिपक्षीय एग्रीमेंट अथॉरिटी, सोसाइटी और खरीदार के बीच होता है, जो फ्लैट का कानूनी मालिकाना हक स्थापित करता है। इस डॉक्यूमेंट की कमी के कारण फ्लैट खरीदारों को बैंक लोन लेने, प्रॉपर्टी बेचने, विरासत और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में दिक्कतें आती हैं।

नालों के किनारे या पास STP लगाए जाएंगे विभिन्न नालों की स्थिति सुधारने और सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए अथॉरिटी एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए जाने हैं। ये प्लांट नालों के किनारे या पास उपलब्ध जमीन पर लगाए जाएंगे। ये प्लांट आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और लागत प्रभावी होंगे। ई-टेंडरिंग के जरिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए जाएंगे। STP बनाने वाली कंपनी पांच साल तक इसके मेंटेनेंस के लिए भी जिम्मेदार होगी। यह काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के पालन में किया जा रहा है।

किसानों के कोटे के तहत प्लॉट का अलॉटमेंट नोएडा अथॉरिटी ने 1976 से अप्रैल 1997 के बीच किसानों से जमीन एक्वायर की थी। उनके लिए किसानों के लिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम (2011-1) शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, ड्रॉ के जरिए 644 प्लॉट अलॉट किए गए थे। हालांकि, आवेदकों की संख्या 2901 थी।