Noida News: मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे फ्लैट खरीदार, 5500 फ्लैटों की रजिस्ट्री है लंबित

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोविलेज एक सोसायटी के निवासियों को पिछले 10 साल से अपने फ्लैट के मालिकाना हक का इंतजार है। बिल्डर, प्राधिकरण, प्रशासन एवं सरकार के उदासीन रवैये से परेशान होकर यहां के घर खरीदारों ने अब फ्लैट रजिस्ट्री के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

ईकोविलेज एक निवासी व सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि यहां वर्ष 2015 से फ्लैट खरीदारों को कब्जा मिलना प्रारंभ हो गया था । बिना किसी गलती के घर खरीदारों की रजिस्ट्री प्राधिकरण ने 2017 के बाद रोक दी। परियोजना में कुल 7932 फ्लैट स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 6700 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है।

इसके बावजूद अब तक केवल करीब 1250 फ्लैटों की रजिस्ट्री ही हो पाई है, जबकि लगभग 5500 फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबित है। बड़ी संख्या में लोग बिना आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के रहने को मजबूर हैं, जबकि बिल्डर को पूरा भुगतान किया जा चुका है।