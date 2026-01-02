नोएडा में फैक्ट्री से चोरी का खुलासा, लाखों का माल चुराने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार; आरोपितों पर दर्ज हैं 46 मुकदमे 

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 88 स्थित पैनल बनाने वाली फैक्ट्री से 19 दिसंबर को हुई चोरी का फेज दो थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत तीन बदमाशों को दबोचा। आरोपितों के पास से 41 बंडल तार, लोहे की 61 प्लेट, स्टील की 120 पत्ती, तीन चाकू, ग्रांइडर मशीन, एक हथौड़ी, एक छैनी, दो कटर व एक कार बरामद हुई।

आरोपित चोरी का माल बेचने जाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों आरोपितों पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा फेज दो थाना पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी थी। टीम ने कार सवार तीन बदमाशों को सेक्टर 88 से दबोचा।

थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान बुलंदशहर सिकंदराबाद के महेपा गांव के अशोक भाटी, बुलंदशहर बराल गांव के सचिन उर्फ विशाल व दिल्ली पांडव नगर शशि गार्डन के वसीम मलिक के रूप में हुई। कितने पढ़े-लिखे हैं शातिर? गिरोह का सरगना सचिन व वसीम हैं। वसीम 12 वीं, सचिन आठवीं कक्षा पास व अशोक अनपढ़ है। पूछताछ में पता चला है कि तीनों मिलकर एनसीआर में बंद व बिना सुरक्षा गार्ड वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाते हैं। माल सप्लाई करने के बहाने रेकी करते हैं।

मौका पाकर रात को फैक्ट्री परिसर से कीमती सामान चोरी कर कार में रख ले जाते हैं। पकड़े जाने पर लोगों को डराने के लिए चाकू भी रखते हैं। वह चोरी के माल को सस्ते दामों पर खपाकर रकम प्राप्त करते हैं। आपस में बांट लेते हैं। तीनों ने मिलकर 19 दिसंबर को सेक्टर 88 स्थित फैक्ट्री से सामान चोरी किया था।