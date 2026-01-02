Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में फैक्ट्री से चोरी का खुलासा, लाखों का माल चुराने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार; आरोपितों पर दर्ज हैं 46 मुकदमे 

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:22 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 88 स्थित एक फैक्ट्री से 19 दिसंबर को हुई लाखों की चोरी का फेज दो पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत तीन शातिर बदम ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा फेज दो थाना पुलिस की गिरफ्त में चोरी करने के आरोपित। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 88 स्थित पैनल बनाने वाली फैक्ट्री से 19 दिसंबर को हुई चोरी का फेज दो थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत तीन बदमाशों को दबोचा। आरोपितों के पास से 41 बंडल तार, लोहे की 61 प्लेट, स्टील की 120 पत्ती, तीन चाकू, ग्रांइडर मशीन, एक हथौड़ी, एक छैनी, दो कटर व एक कार बरामद हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित चोरी का माल बेचने जाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों आरोपितों पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा फेज दो थाना पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी थी। टीम ने कार सवार तीन बदमाशों को सेक्टर 88 से दबोचा।

    थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान बुलंदशहर सिकंदराबाद के महेपा गांव के अशोक भाटी, बुलंदशहर बराल गांव के सचिन उर्फ विशाल व दिल्ली पांडव नगर शशि गार्डन के वसीम मलिक के रूप में हुई।

    कितने पढ़े-लिखे हैं शातिर?

    गिरोह का सरगना सचिन व वसीम हैं। वसीम 12 वीं, सचिन आठवीं कक्षा पास व अशोक अनपढ़ है। पूछताछ में पता चला है कि तीनों मिलकर एनसीआर में बंद व बिना सुरक्षा गार्ड वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाते हैं। माल सप्लाई करने के बहाने रेकी करते हैं।

    मौका पाकर रात को फैक्ट्री परिसर से कीमती सामान चोरी कर कार में रख ले जाते हैं। पकड़े जाने पर लोगों को डराने के लिए चाकू भी रखते हैं। वह चोरी के माल को सस्ते दामों पर खपाकर रकम प्राप्त करते हैं। आपस में बांट लेते हैं। तीनों ने मिलकर 19 दिसंबर को सेक्टर 88 स्थित फैक्ट्री से सामान चोरी किया था।

    वाहन नंबर पर टेप लगाकर हैं बचते

    पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपित चोरी करने में प्रयुक्त कार के नंबर को टेप से छिपा देते हैं। इससे कैमरे में आने पर भी कार की पहचान करना मुश्किल होता है। सेक्टर 88 की फैक्ट्री में चोरी करने के दौरान भी नंबर को टेप से छिपाया था। आरोपित पुलिस से बचने के लिए इंटरनेट कालिंग का भी प्रयोग करते हैं।

     