Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा : बोर्ड परीक्षा से पहले फोबिया के शिकार छात्रों में बढ़ी बेचैनी, ले रहे काउंसिलिंग का सहारा

    By Sumit Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    नोएडा में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों में फोबिया के कारण बेचैनी बढ़ गई है। छात्र परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए काउंसलिंग का सहारा ले रहे हैं। विश ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने से पहले तमाम विद्यार्थी फोबिया के शिकार हो रहे हैं। उनमें डर, घबराहट और अन्य तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डाॅ. स्वाति त्यागी के पास रोजाना तीन से चार विद्यार्थी काउंसिलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कई महत्वपूर्ण टिप्स के साथ उनकी 30-30 मिनट की काउंसिलिंग की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाॅ. त्यागी के अनुसार छात्रों को कम नंबर आने या दूसरे छात्रों के मुकाबले अपने प्रदर्शन में गिरावट होने, टॉप करने जैसी कई समस्याएं विद्यार्थियों में देखी जा रहीं हैं। इन छात्रों का आत्मविश्वास गिरने से नियमित रूप से पढ़ाई न करना या एक दम से पढ़ाई को बोझ मान लेना। बेहतर होगा कि शिक्षकों से बात करके अपने टापिक स्पष्ट कर समझ लें। बताया कि सेंटर पर रोजाना तीन से चार विद्यार्थियों की काउंसिलिंग की जा रही है।

    नोएडा में क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट डाॅ. जया सुकुल ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए अभिभावक घर में हंसी-खुशी का माहौल बनाएं। बच्चों से अच्छा रिश्ता व व्यवहार रखें। घर में बच्चों के साथ पढ़ई के अलावा अन्य चीजों पर चर्चा करें। परीक्षा के समय विद्यार्थियों की मानसिक सेहत सही रखें। ढाई-तीन महीने पहले अभ्यास के बजाय सत्र शुरू होते ईमानदारी से तैयारी करें।

    नियमित पढ़ाई कर परीक्षा का महत्व हमेशा बरकरार रखें। कई बार परीक्षा के समय बच्चों के प्रदर्शन में कमी आ जाती है। ऐसे में प्रबंधन सबसे जरूरी है। इन दिनों बच्चों में घबराहट, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं मिल रहीं हैं। इसके लिए घर में लड़ाई-झगड़े का माहौल न रहे। बच्चों को कंटेंट लिखकर याद करने की आदत बनानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दो मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित, 500 ई-बस और एलिवेटेड रोड योजना पर 'मंथन'