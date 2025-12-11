नोएडा : बोर्ड परीक्षा से पहले फोबिया के शिकार छात्रों में बढ़ी बेचैनी, ले रहे काउंसिलिंग का सहारा

जागरण संवाददाता, नोएडा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने से पहले तमाम विद्यार्थी फोबिया के शिकार हो रहे हैं। उनमें डर, घबराहट और अन्य तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डाॅ. स्वाति त्यागी के पास रोजाना तीन से चार विद्यार्थी काउंसिलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कई महत्वपूर्ण टिप्स के साथ उनकी 30-30 मिनट की काउंसिलिंग की जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डाॅ. त्यागी के अनुसार छात्रों को कम नंबर आने या दूसरे छात्रों के मुकाबले अपने प्रदर्शन में गिरावट होने, टॉप करने जैसी कई समस्याएं विद्यार्थियों में देखी जा रहीं हैं। इन छात्रों का आत्मविश्वास गिरने से नियमित रूप से पढ़ाई न करना या एक दम से पढ़ाई को बोझ मान लेना। बेहतर होगा कि शिक्षकों से बात करके अपने टापिक स्पष्ट कर समझ लें। बताया कि सेंटर पर रोजाना तीन से चार विद्यार्थियों की काउंसिलिंग की जा रही है।

नोएडा में क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट डाॅ. जया सुकुल ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए अभिभावक घर में हंसी-खुशी का माहौल बनाएं। बच्चों से अच्छा रिश्ता व व्यवहार रखें। घर में बच्चों के साथ पढ़ई के अलावा अन्य चीजों पर चर्चा करें। परीक्षा के समय विद्यार्थियों की मानसिक सेहत सही रखें। ढाई-तीन महीने पहले अभ्यास के बजाय सत्र शुरू होते ईमानदारी से तैयारी करें।