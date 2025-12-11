नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दो मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित, 500 ई-बस और एलिवेटेड रोड योजना पर 'मंथन'

जागरण संवाददाता, नोएडा। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकरण शासन स्तर पर दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करेगा। इनमें एक 500 इलेक्ट्रिक बसों की योजना है। जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में संचालित होंगी और दूसरी यमुना पुश्ता पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड है। नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी इस मामले में शासन को अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा।

सिंचाई विभाग की अनुमति जरूरी यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है। एनओसी मिलने के बाद, एनएचएआइ से निर्माण के लिए अनुरोध किया जाएगा। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से यमुना पुश्ता रोड पर शुरू होकर सेक्टर-150 तक जाएगी। जहां से इसे यमुना और नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए निर्णय ले लिया है, लेकिन सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता।

सिंचाई विभाग की एनओसी का इंतजार बोर्ड ने यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड रोड का निर्माण यूपीडा से कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए होने वाले खर्च का वहन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण करेगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि पहले योजना में छह लेन का एलिवेटेड और आठ लेन का आन ग्राउंड एक्सप्रेसवे बनाने की थी, लेकिन अब इसे केवल एलिवेटेड रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की एनओसी का इंतजार किया जा रहा है।

बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों की योजना भी अटकी हुई है। परियोजना का बजट लगभग 675 करोड़ रुपए है। तीनों विकास प्राधिकरणों ने स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी संख्या में बसों का एक साथ संचालन संभव नहीं है। पहले चरण में 250 बसों को उतारने और प्रतिक्रिया की जांच करने का सुझाव दिया गया है, जिससे वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) में कमी आएगी और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सकेगा।