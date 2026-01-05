नोएडा में मेजर बनकर ठगों ने फ्लैट किराए पर देने के नाम पर इंजीनियर से 95 हजार रुपये ठगे
नोएडा के सेक्टर 78 में एक इंजीनियर को साइबर ठगों ने मेजर बनकर फ्लैट किराए पर देने का झांसा दिया। 10% एडवांस के नाम पर स्कैनर भेजकर उनके खाते से दो बार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने सेक्टर 78 के रहने वाले इंजीनियर से मेजर बनकर फ्लैट किराये पर लेने के लिए आनलाइन डील की। 10 प्रतिशत एडवांस देने के नाम पर स्कैनर भेज दो बार में 95 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। रकम कटने का मैसेज आने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने सेक्टर 113 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा सेक्टर 78 स्टेट ऐसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले रिषि खन्ना आइटी कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। फ्लैट रेंट पर लेने के लिए 12 दिसंबर को कथित हाउसिंग डाट काम कर्मी बनकर एक ठग का फोन आया। ठग ने एक फ्लैट दिलाने के लिए कथित मेजर आदित्य शर्मा बनकर बात कराई। आनलाइन ही सौदा करने के नाम पर 10 प्रतिशत पेमेंट करने की बात कही। रिषि को स्कैनर से रकम भेजने के जाल में फंसाया।
उल्टा रिषि के बैंक खाते से दो बार में 95000 ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद संपर्क तोड़ लिया। ठगी का पता चलने पर रिषि ने पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल टीम ठगी में संलिप्त बैंक खाते और मोबाइल नंबर के आधार पर जांच कर रही है।
