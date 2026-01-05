नोएडा में मेजर बनकर ठगों ने फ्लैट किराए पर देने के नाम पर इंजीनियर से 95 हजार रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने सेक्टर 78 के रहने वाले इंजीनियर से मेजर बनकर फ्लैट किराये पर लेने के लिए आनलाइन डील की। 10 प्रतिशत एडवांस देने के नाम पर स्कैनर भेज दो बार में 95 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। रकम कटने का मैसेज आने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने सेक्टर 113 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

नोएडा सेक्टर 78 स्टेट ऐसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले रिषि खन्ना आइटी कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। फ्लैट रेंट पर लेने के लिए 12 दिसंबर को कथित हाउसिंग डाट काम कर्मी बनकर एक ठग का फोन आया। ठग ने एक फ्लैट दिलाने के लिए कथित मेजर आदित्य शर्मा बनकर बात कराई। आनलाइन ही सौदा करने के नाम पर 10 प्रतिशत पेमेंट करने की बात कही। रिषि को स्कैनर से रकम भेजने के जाल में फंसाया।