Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर डीएम का कड़ा रुख, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:28 AM (IST)

    जिलाधिकारी मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को ईमानद ...और पढ़ें

    Hero Image

    कलेक्ट्रेट में नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की कार्रवाई की समीक्षा करतीं जिलाधिकारी मेधा रूपम । सौ. प्रशासन

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा।  जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी एवं अवैध नशे पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की बैठक में यह दिशा निर्देश दिए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग नियमित कार्रवाई कर रहा है।

    जिलाधिकारी ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद, बिक्री एवं ड्रग तस्करी के विरुद्ध किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

    जिलाधिकारी ने कहा कि ड्रग मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, परामर्श और पुनर्वास गतिविधियों को मजबूत कऐं। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने की जरूरत है, जिससे युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन जी सके।

    जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इसके लिए खूफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने व मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को समय रहते चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कहा कि विद्यार्थियों में वाद विवाद, चित्रकला, स्लोगन लेखन एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों द्वारा नशा मुक्ति का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाए।

    सभी मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण किया जाए तथा बिना लाइसेंस नार्कोटिक्स पदार्थ रखने अथवा बेचने वाले मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। कोडीन युक्त दवाओं की अवैध खरीद बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

    बैठक में एसीपी पवन कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक डाक्टर राजेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी तरुण कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह, एनसीबी से नरेंद्र खारी आदि उपस्थित रहे।