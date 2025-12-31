नोएडा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर डीएम का कड़ा रुख, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी एवं अवैध नशे पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की बैठक में यह दिशा निर्देश दिए गए।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग नियमित कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद, बिक्री एवं ड्रग तस्करी के विरुद्ध किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि ड्रग मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, परामर्श और पुनर्वास गतिविधियों को मजबूत कऐं। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने की जरूरत है, जिससे युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन जी सके।

जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इसके लिए खूफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने व मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को समय रहते चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कहा कि विद्यार्थियों में वाद विवाद, चित्रकला, स्लोगन लेखन एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों द्वारा नशा मुक्ति का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाए।

सभी मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण किया जाए तथा बिना लाइसेंस नार्कोटिक्स पदार्थ रखने अथवा बेचने वाले मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। कोडीन युक्त दवाओं की अवैध खरीद बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।