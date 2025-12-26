81 लाख की ठगी में खाता देने वाला देहरादून से गिरफ्तार, ग्रेटर नोएडा के कारोबारी को लगाया था चूना
ग्रेटर नोएडा के एक व्यापारी से 81 लाख रुपये की ठगी के मामले में देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति ठगी के लिए बैंक खाता उपलब्ध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। आईपीओ के नाम पर ग्रेटर नोएडा के कारोबारी से हुई सितंबर में 81 लाख रुपए की साइबर ठगी में खाता देने वाले को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बुधवार को देहरादून से दबोचा। आरोपित के पास एक मोबाइल बरामद हुआ।
उसने कमीशन पर ठगों को करंट अकाउंट खाता खुलवाकर दिया था। खाते पर सात राज्यों से 16 शिकायतें प्राप्त हैं। खाते में कई ठगी के 99 लाख रुपए खपाए गए थे। पुलिस आराेपित के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।
डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ठगों की पहचान और तलाश में जुटी थी। ठगी में संलिप्त बैंक खातों में एक खाता अयोध्या के खंडासा गांव के आशीष पाल के नाम से होने का भी पता चला। सर्विलासं की मदद से आशीष के देहरादून में होने का पता चला। टीम ने आशीष को बुधवार को देहरादूर से दबोच लिया।
पूछताछ में पता चला है कि आशीष की मुलाकात करीब छह माह पहले आशीष की बात फेसबुक से एक व्यक्ति से हुई थी। उसके बाद वाट्सअप नंबर पर बात होने लगी। व्यक्ति ने आशीष को करंट अकाउंट खुलवाकर देने पर कमीशन के रूप में 50 हजार रुपए देने का सौदा किया।
आशीष लालच में आ गया। उसने बैंक ऑफ बडौदा की कुमारगंज शाखा में पाल इंटरप्राइजेज के नाम से करंट अकाउंट खुलवाकर व्यक्ति को दे दिया। इसके बदले में 50 हजार रुपए प्राप्त हुए। उसके बाद आशीष को लखनऊ एक होटल में रुकवाया गया।
आरोपित के खाते में ठगी की रकम को ट्रांसफर किया गया था। फिर इसमें रकम को निकालकर खपाया गया था। थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि आशीष के खाते पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व राजस्थान राज्यों से 16 शिकायत दर्ज हैं।
