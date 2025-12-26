Language
    'साहब, मेरी बीवी और उसके प्रेमी से बचाओ', परेशान पति ने थाने पहुंचकर दारोगा से लगाई गुहार

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    दनकौर के एक ऑटो चालक ने पुलिस से मदद मांगी है, आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि प्रेमी क ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीबी और उसके प्रेमी से परेशान पति पहुंचा थाना।

    संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक टो चालक ने कोतवाली पहुंचकर पत्नी और उसके प्रेमी से अपनी जान को खतरा बताया है। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी का प्रेमी आए दिन फोन करके उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी डर की वजह से वह विगत कई दिन से अपना आटो भी नहीं चला पा रहा है।

    पीड़ित ने शुक्रवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस से दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उसका कहना है कि यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी दोनों मिलकर हत्या भी कर सकते हैं।

    पीड़ित पति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह दनकौर में आटो चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसकी करीब 17 वर्ष पहले शादी हुई थी, पांच बच्चे हैं। उनका कहना है कि उसकी पत्नी ग्रेटर नोएडा में स्थित एक कंपनी में विगत कई वर्ष से नौकरी करती थी, जिसका रबूपुरा में रहने वाले एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग है।

    जब उनको कुछ माह पहले मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को कंपनी जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर पत्नी और उसका प्रेमी पीड़ित पति की हत्या करना चाह रहे हैं, जिनके डर की वजह से वह अपना आटो भी नहीं चला पा रहा है।

    पीड़ित ने रोते हुए कोतवाली में उपस्थित एक पुलिसकर्मी से गुहार लगाई है कि साहब मुझे मेरी बीवी और उसके प्रेमी से बचा लो, वरना वह दोनों मेरी एक दिन हत्या कर देंगे। दनकौर पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत ले ली गई है, जिसके आधार पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।