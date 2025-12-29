अमेरिकी शेयर बाजार एक्सपर्ट बता रिटायर्ड रेलवे अधिकारी से ठगे 33 लाख, आप न करें ऐसी गलती

जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठग ने खुद को अमेरिकी शेयर बाजार का विशेषज्ञ बता ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी से 33 लाख रुपये ठग लिए। ठग ने वॉट्सअप ग्रुप से जोड़कर शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा दिया। मुनाफा समेत पूरी रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित राधा स्काई गार्डन्स के रहने वाले अतुल कुमार जैन सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी हैं। वह शेयर बाजार में भी रूचि रखते हैं। 28 अक्टूबर को उनको 200 सदस्य वाले एक वाट्सअप ग्रुप ''एक्सीलेंस मार्केट अपडेट इनफारमेशन'' पर जोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद बातचीत होने पर ग्रुप एडमिन कथित नादिर वर्मा ने खुद को अमेरिकी शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया। खुद के दिशा निर्देशन में रकम निवेश करने पर 30 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का झांसा दिया था।

अतुल के झांसे में आने पर 40 सदस्यों वाले वीआइपी ग्रुप में जोड़ दिया। ठग ने पनेजा नाम की एप पर पंजीकरण कराकर छोटा निवेश कराया। मुनाफा दिखाकर बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर विश्वास दिलाया। विश्वास होने पर अतुल ने अपने और पत्नी के बैंक खाते से 10 बार में 33 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब मुनाफा समेत पूरी रकम निकालने का प्रयास किया, लेकिन रकम नहीं निकली। ठग ने कर के रूप नौ लाख रुपए जमा करने को बोला।

अतुल ने रकम जमा करने से इनकार कर दिया तो ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की। साइबर थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।