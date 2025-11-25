नोएडा बना साइबर फ्रॉड के खिलाफ मिसाल, दो साल में 2,073 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 51.23 करोड़ फ्रीज
नोएडा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक मिसाल बन गया है। पिछले दो वर्षों में, पुलिस ने 2,073 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और 51.23 करोड़ रुपये फ्रीज किए। यह सफलता साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस भविष्य में भी इस दिशा में काम करती रहेगी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदेश के शो-विंडो शहर में लोगों को ठगी के जाल में फंसाकर उनके खाते खाली करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर जागृत अभियान के तहत साइबर क्राइम टीम ने करीब 468 मामलों में साइबर ठगों का नेटवर्क ध्वस्त कर खातों में 51.85 करोड़ से अधिक की रकम फ्रीज कराई है। खास बात है कि पुलिस ने ठगी के 31 करोड 67 लाख 64 हजार 812 रूपये लौटाकर पीड़ितों के अधियारे जीवन में फिर से उजाला भर दिया।
एडिशनल डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 के दौरान 2,073 साइबर अपराधियों की गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। जांच के दौरान उनके विभिन्न अकाउंट में 51 करोड 85 लाख 87 हजार 85 रुपये की धनराशि फ्रीज कराई गई, जिसमें से 31,67,64,812 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस कराई है।
यहीं नहीं, साइबर गिरोह के 4,401 मोबाइल नंबर व 453 आईएमईआई ब्लाक कराकर उनका टेलीकाम नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया है। अभियान के तहत कमिश्नरेट साइबर क्राइम पुलिस ने दो लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन जोड़कर जागरूक किया जबकि विद्यार्थी व विद्यालय स्टाफ को साइबर हाइजीन, इन्वेस्टमेंट फ्राड, डिजिटल अरेस्ट, साइबर बुलिंग, फिशिंग, डाटा थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध के अलावा अन्य जोखिमों से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
जागरूकता प्रतियोगिता में छात्रों की भी सहभागिता रही। इसमें साइबर सुरक्षा पर आधारित पोस्टर, थीम आधारित प्रस्तुति व लेखन प्रतियोगिता हुईं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं, तीन लाख नागरिकों को भी साइबर सुरक्षा लिंक साझा कर उन्हें जागरूक किया। पुलिस ने दस दिवसीय साइबर कहानी श्रृंखला प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराकर प्रदेश में पहली बार अभिनव प्रयास किया।
