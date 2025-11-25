Language
    रोंगटे खड़े कर रही निक्की मर्डर केस की चार्जशीट, बेटे ने बताया-‘दादी ने लाइटर दिया, पापा ने मां को जलाया’

    By Gajendra Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    निक्की हत्याकांड की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बेटे ने बताया कि उसकी दादी ने लाइटर दिया और उसके पिता ने उसकी मां को जला दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच अभी भी जारी है।

    मामूली बात पर निक्की की हत्या की साजिश रचने का पति विपिन पर लगा है आरोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में हत्यारोपितों की साजिश का पर्दाफाश किया है। निक्की के साथ पति व सास द्वारा की गई बर्बरता में उसका छह वर्षीय बेटा ऐविश प्रत्यक्षदर्शी रहा था। पुलिस जांच में बेटे ने मां के साथ हुई घटना को अक्षरश: बयां किया है।

    सास ने पकड़ाया था लाइटर

    चार्जशीट में लिखा गया है कि मासूम ने बताया कि पापा विपिन कमरे में पहुंचे और मां से मारपीट की। विरोध करने पर बोतल से मां के ऊपर कुछ डाल दिया। पास में खड़ी दादी ने पापा को लाइटर पकड़ाया, जिससे मां को जलाया। आग से घिरी मां की चीखें गूंजते ही पापा पड़ोसी की छत से कूद कर भाग निकले थे। यह अहम बिंदु पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किए हैं।

    वीडियो व रील बनाने से चिढ़ते थे ससुराल वाले

    घटना कासना कोतवाली अंतर्गत ग्राम सिरसा स्थित निक्की के ससुराल स्थित मकान में 21 अगस्त को हुई थी। निक्की भाटी और कंचन भाटी शिक्षित थीं, मकान में ही ब्यूटी पार्लर संचालित करतीं थी। प्रचार-प्रचार के लिए वीडियो व रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करतीं थी।

    रूढ़िवादी ससुरालीजनों को यह नागवार गुजर रहा था। आरोपित पति, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को यह काफी बुरा लगता था। यह सब बंद करने के लिए निक्की पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानीं। इससे पति समेत चारों ने मिलकर निक्की की हत्या की साजिश रच डाली।

    हत्या को दिखाना चाहते थे आत्महत्या

    पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, घटना वाले दिन विपिन थिनर की बोतल लेकर कमरे में पहुंचा था। उसी ने निक्की पर थिनर डाला था, सास दयावती ने उसे लाइटर दिया था। पूर्व नियोजित साजिश के तहत निक्की को जलाने के बाद विपिन पड़ोसी की छत पर कूद कर नीचे पहुंचा था। इसी बीच सास भी बाहर निकल कर नीचे दुकान पर पहुंच गईं थी। तब तक विपिन भी नीचे दुकान पर पहुंच गया था। खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए निक्की को अस्पताल ले जाना भी साजिश का हिस्सा था।

    सिलिंडर विस्फोट की झूठी कहानी सुनाई

    फोर्टिस अस्पताल पहुंची निक्की बोलने की स्थित में नहीं थी। आरोपितों ने ही सिलिंडर फटने से निक्की के आग की चपेट में आने की बात कही थी। पुलिस को घटनास्थल से सिलिंडर फटने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। फाेरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिलिंडर फटने से आग की चपेट में निक्की के आने की पुष्टि नहीं हुई थी। चार्जशीट में पुलिस ने साजिश रच कर निक्की के साथ मारपीट कर आग से जलाने से मौत होने की बात कही है। आरोपितों द्वारा सीसीटीवी व सर्विलांस में घटना के समय खुद को बाहर दिखाना भी साजिश का एक हिस्सा था।

    जल्द ही जमानत के लिए देंगे याचिका

    आरोपित पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया जल्द सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उनका दावा है कि आरोपित घटना के समय घर में मौजूद नहीं था। इसके सीसीटीवी फुटेज एवं अहम साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। उन्हें झूठा आरोपित बनाया गया है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

