निक्की हत्याकांड: कोर्ट में पुलिस ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, साजिश रचकर अंजाम दी थी घटना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपित बनाया है। आरोपितों द्वारा मना करने के बाद भी वीडियो और रील बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने से नाराज होकर साजिश रचकर निक्की की हत्या करने का जिक्र किया गया है। इसमें पति और सास द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कही गई है।

पुलिस जांच में आरोपितों द्वारा हत्या को आत्महत्या बताने के दावाें की पोल खुली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कराने के साथ सजा दिलाने के लिए अदालत में मजबूती से पक्ष रखेंगे।

दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव निक्की भाटी की सिरसा गांव स्थित ससुराल में मकान के अंदर आग से जलाकर मारने का आरोप है। 21 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई के बाद निक्की को आग लगा दी थी। इसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी। बहन कंचन भाटी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस विवेचना में अस्पताल की तरफ से मिली मेमो की रिपोर्ट भी शामिल है। इसमें निक्की के जलने का कारण सिलेंडर का फटना बताया गया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर बिस्तर, रसोई, गैस चूल्हा और आंगन का निरीक्षण किया था। टीम ने घटना स्थल से मिट्टी का नमूना, जले कपड़े, थिनर की बोतल और लाइटर कब्जे में लिया गया था। चार्जशीट में इन बिंदुओं के साथ इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो को भी शामिल किया गया है।