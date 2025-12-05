Language
    नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी ठगी, महिला ने मैसेज कर कियारा शर्मा को जाल में फंसाया; फिर ठगे 12 करोड़

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    नोएडा में साइबर ठगों ने एक आर्किटेक्ट व्यवसायी को शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 12 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ित को वॉट्सएप पर एक महिला ठग से संपर्क ...और पढ़ें

    नोएडा के किराया शर्मा से साइबर ठगों ने 12 करोड़ रुपये ठगे। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश कर 15 प्रतिशत तक लाभ होने का झांसा देकर सेक्टर-47 के रहने वाले आर्किटेक्ट कारोबारी से 12 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ित वॉट्सएप पर आए मैसेज के जरिए महिला ठग के संपर्क में आए।

    कारोबारी ने महिला ठग पर विश्वास कर महज डेढ़ माह में नौ बार में रकम ट्रांसफर की। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया।

    पुलिस रकम को फ्रीज कराने और शातिर ठगों को पकड़ने में जुटी है। यह नोएडा की सबसे बड़ी साइबर ठगी है। इससे पहले नौ करोड़ रुपये तक की ठगी हुई थी।

    नोएडा सेक्टर-47 में रहने वाले इंद्रपाल आर्किटेक्ट कारोबारी हैं। सेक्टर तीन में कंपनी कार्यालय चलाते हैं। वह शेयर मार्केट में भी रुचि रखते हैं। 17 अक्टूबर को उनके पास कियारा शर्मा नाम की महिला का मैसेज आया था। बात होने पर महिला ने वॉट्सएप ग्रुप पर जोड़ा। शेयर बाजार में निवेश कर 15 प्रतिशत तक मुनाफा होने की योजना बताई। हर दिन ग्रुप पर लोग मुनाफा होने के मैसेज भेजते। ठग ने कारोबारी से एप डाउनलोड कराकर पंजीकरण कराया।

    बताया गया कि शुरुआत में 50 हजार रुपये का निवेश कराया। 11 हजार रुपये खाते में भेजकर विश्वास दिलाया। कारोबारी महिला ठग की बातों में आ गए। उन्होंने ठग के कहने पर नौ बार में करीब 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने विश्वास मजबूत करने के लिए बीच-बीच में खाते में नौ लाख रुपये भी भेजे।

    कारोबारी ने मुनाफे समेत एप पर दिख रही 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को निकालने के लिए आवेदन किया। ठगों ने चाल चलते हुए कर के रूप में और रकम जमा कराने को बोला। 17 करोड़ रुपये के आइपीओ खरीदने का दबाव भी बनाया। पीड़ित ने और रकम होने से इनकार किया तो ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से की।

    एडीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

    अनजान के कहने पर नहीं करें निवेश : एडीसीपी ने बताया कि अनजान के कहने पर कोई भी रकम ट्रांसफर नहीं करें। साइबर ठग डब्बा ब्रोकर माडल पर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी को अंजाम देते हैं। वह खुद से ही एप पर मुनाफा और रकम को बढ़ाते रहते हैं।

    ठगी राेकने को फिर से शुरू हो कालर ट्यून : साइबर एक्सपर्ट लगातार होती साइबर ठगी को लेकर फिर से कालर ट्यून को शुरू करने पर भी जोर दे रहे हैं। जिससे लोगों को हर दिन स्वत ही ठगी से बचाव को लेकर चेतावनी मिलती रहे।