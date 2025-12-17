पति के पास जाने पर नाराज प्रेमी ने कर दिया ये कांड, नर्स की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में पति के पास जाने से नाराज प्रेमी सहकर्मी ने नर्स के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। आरोपी की हरकत से नर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पीड़िता ने आरोपी सहकर्मी के खिलाफ फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। झारखंड की रहने वाली एक नर्स फेज तीन थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में जीडीए (जनरल ड्यूटी असिस्टेंट) के पद पर काम करती हैं। उनकी अस्पताल में काम करने वाले रघुवीर से दोस्ती हो गई थी। दोनों एक-दूसरे मिलते भी रहते थे। दोनों में प्यार भी हो गया था।

इसी बीच रघुवीर ने नर्स की कई फोटो प्राप्त कर लीं। पिछले दिनों नर्स ने झारखंड अपने पति के पास जाने के लिए योजना बनाई थी। इस बात की जानकारी होने पर रघुवीर नाराज हो गया। रघुवीर ने नर्स को पति के पास जाने से इनकार किया।