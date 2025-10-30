दर्दनाक: नोएडा में कार बैक करते समय चपेट में आया बच्चा, मौत से परिवार में मचा कोहराम
नोएडा के सेक्टर-31ए में कार बैक करते समय एक चार वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के सेक्टर-31ए में कार बैक करते समय एक चार वर्षीय बच्चा चपेट में आकर घायल हो गया। वहीं, अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई।
घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने कार चालक पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
नोएडा सेक्टर-31 में आशीष परिवार संग रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। उनका चार वर्षीय बेटा अभि बुधवार रात को घर के पास दुकान पर सामान लेने गया था। लौटते समय बैक हो रही एक कार की चपेट में आकर घायल हो गया, जानकारी होने पर बच्चे को घायलावस्था में नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, वहां बच्चे की मौत हो गई।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशीष ने कार चालक पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत ले लिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। उधर, बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
