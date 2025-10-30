Language
    नोएडा में दबंगों ने सड़क पर दिखाई गुंडागर्दी, मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले दो और आरोपी गिरफ्तार

    By AJAB SINGHEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में पूर्वांचल रॉयल सोसाइटी के पास कार सवार से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी चुहरपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना कुआं पूजन के दौरान हुए झगड़े के बाद बदले की भावना से की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र की पूर्वाचल रायल सोसायटी के समीप कार सवार व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले दो और आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले ही पुलिस दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    पकड़े गए दोनों आरोपितों की पहचान कासना गांव के तारीफ व चुहरपुर के बिरजू के रूप में हुई है। पुलिस मामले में अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। ज्ञात हो की तीन दिन पहले व्यक्ति के साथ मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया

    कि दो दिन पहले चुहड़पुर गांव में कुआ पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अट्टा गांव के रहने वाले सतीश पहुंचे थे। कार्यक्रम में शराब पार्टी के दौरान सतीश का चुहड़पुर गांव के ओमप्रकाश के साथ झगड़ा हो गया था। सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया था।

    यह बात ओमप्रकाश के बेटे विनीत को पता चली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा और सतीश के साथ मारपीट का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया था। इसके बाद से विनीत पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए सतीश की फिराक में था।

    मंगलवार को सतीश अपनी कार से किसी काम से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहा था विनीत ने अपने साथियों के साथ पूर्वांचल रायल सिटी सोसायटी के समीप सतीश को घेर लिया। बीच सड़क पर कार से नीचे खींचकर लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।

    सोसायटी के लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बीटा दो कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि झगड़े की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चुहड़पुर गांव के विनीत व राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस मामले में दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

     

     

     
     
     
