नोएडा सीईओ ने IT कंपनियों को दिया था 50 प्रतिशत स्टाफ को WFH करने का निर्देश, पालन हुआ या नहीं देनी होगी रिपोर्ट

    By Kundan Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:22 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम सोमवार को अपने अमले के साथ सड़क पर उतरे, उन्होंने सेक्टर -94, 124 से 127 एवं सेक्टर-135 स्थित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। कहा कि क्षेत्र में संचालित आईटी कंपनी के प्रतिनिधियों को पूर्व में बैठक के दौरान ग्रेप अवधि में 50 प्रतिशत स्टाफ के जरिये वर्क फ्राम होम कराया जाए।

    इस निर्देश का कितना पालन किा गया है, इसका सत्यापन आइटी कंपनी में साइट विजिट कर सूचना एकत्र कर प्रस्तुत की जाए। इस दौरान क्षेत्र में काफी फुटपाथ क्षतिग्रस्त पाए गए, पुराने फुटपाथों की ऊंचाई ज्यादा पाई गई।

    फुटपाथों को नीचा करने, सेक्टर, 125, 126 में सड़कों की रिसर्फेसिंग कराने, सेक्टर-94 से 127 तक मुख्य मार्गों के पेड़ों की ट्रिमिंग एवं वाशिंग कराने का निर्देश दिया। लो हाइट स्ट्रीट लाइट्स समेत सेक्टर-124 से 127 क्षेत्र के मार्गों का मोडिफिकेशन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    इस दौरान पाया कि सेक्टर-94 से 126 के मध्य सेंड से ओवरलोड ट्रक संचालित हो रहे है। इन पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी एवं डीसीपी ट्रैफिक सूचित करने का निर्देश दिया। सेक्टर-94 से 126 के मध्य दिन में तीन बार सड़कों एवं फुटपाथों की वाशिंग की जाए।

    सेक्टर 94 और 126 में पजल पार्किंग बनाए जाए। एमपी थ्री मार्ग का इंप्रूवमेंट प्लान बनाया जाए। सेक्टर-14 ए एवं 135 गोवंश आश्रय स्थल में ठंड से बचाव के उपायों का निरीक्षण किया गया, उचित व्यवस्था पाई।

    सभी गोवंशों के लिए पर्याप्त हरा चारा, दवाइयां समेत अन्य स्टाक में रखने का निर्देश दिया गया। इस दौरान महाप्रबंधक एके अरोड़ा, एसपी सिंह, उपमहाप्रबंधक विजय कुमार रावल, वर्क सर्किल नौ वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी, जनस्वास्थ्य विभाग परियोजना अभियंता द्वितीय आरके शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।