चार दिन बाद 'डांसिग कार' थाने में सीज, नाचने वाले पहुंचे हवालात; वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल के जश्न पर गार्डन गैलेरिया माल के बाहर पार्किंग से निकलने के दौरान कार पर चढ़कर डांस करने वाले चार युवाओं को सेक्टर 39 थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार और कार को सीज कर दिया। नोएडा पुलिस को हुडदंग मचाने वालों को पकड़ने में चार दिन लग गए।

चारों युवक बादलपुर विश्नोली गांव के रहने वाले हैं और सभी नए साल पर नोएडा में पार्टी करने आए थे। यातायात पुलिस कार का 67 हजार रुपए का चालान पहले ही कर चुकी है। बता दें कि कार पर चढ़ कर डांस करने का युवाओं का वीडियो देशभर में प्रसारित हुआ था। वीडियो से जुड़ी तमाम तरह की रील्स भी प्रसारित हुईं।

नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर कार मालिक व डांस करने वाले युवकों रविवार को बादलपुर क्षेत्र से दबोचा। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि आरोपित युवकों की पहचान बादलपुर के विश्नोली गांव के दीपक रेशा, हनी रोशा, विनय भड़ाना व सोने पांडेय के रूप में हुई।

पूछताछ में पता चला है कि चारों ने 31 दिसंबर को नोएडा के गार्डन गैलेरिया माल में पार्टी करने की योजना बनाई थी। चारों दीपक की आल्टो कार से शनिवार शाम को नोएडा के गार्डन गैलेरिया माल पहुंचे थे। यहां पर बार कम रेस्तरां में नव वर्ष की पार्टी की थी। पार्टी के दौरान ज्यादा शराब पी ली थी।

इसके चलते नशे में थे। देर रात को माल से निकले तो पार्किंग एरिया में जाम लगा था। वाहनों की लंबी कतार लगी थी। ऐसे में कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर व कार की छत पर चढ़कर डांस करने लगे थे। फिर घर चले गए थे।