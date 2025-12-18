नोएडा में रफ्तार भरती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान
नोएडा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना में ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास बृहस्पतिवार शाम को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि आग के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस बीच उस सड़क का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। दूर-दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई।
सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शाम करीब 19:11 बजे दिल्ली के अशोक नगर से नोएडा की तरफ मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15 के नीचे रोड पर गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
अधिकारी के मुताबिक, घटनास्थल पर जाकर देखा कि आग ने कार को पूरी तरह से आगोश में ले लिया था। गाड़ी टाटा टिआगो पेट्रोल मॉडल की थी। उसका नंबर डीएल 1सीजेड9370 है। वह किन्हीं दीपक कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड थी। काफी मशक्कत के बाद फायर सर्विस यूनिट ने लपटों पर काबू पाया। कार टाटा टियागो पेट्रोल।
