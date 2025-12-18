नोएडा में रफ्तार भरती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास बृहस्पतिवार शाम को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि आग के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस बीच उस सड़क का यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। दूर-दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई।

सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शाम करीब 19:11 बजे दिल्ली के अशोक नगर से नोएडा की तरफ मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15 के नीचे रोड पर गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई।