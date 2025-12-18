ग्रेटर नोएडा के गांवों में आरडब्ल्यूए का गठन, किरायेदारों के सत्यापन में निभाएगी भूमिका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। रेजिडेंशियल सेक्टरों के मॉडल पर अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) बनने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ RWAs की लीडरशिप में अब तक सात गांवों में RWA बन चुके हैं। फेडरेशन के अधिकारियों का कहना है कि पंचायती राज सिस्टम खत्म होने के बाद अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है।

गांवों में बेसिक सुविधाओं की कमी है और लोग ज़रूरी सुविधाओं से वंचित हैं। इसे देखते हुए सेक्टरों की तरह ही गांवों में भी RWA बनाए जा रहे हैं, ताकि गांवों की समस्याओं को अथॉरिटी के सामने लाया जा सके। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सात ग्राम पंचायतों में सेक्टर मॉडल पर RWA बनाए गए हैं। इन गांवों में जैतपुर, साकीपुर, लखनवाली, श्योराजपुर, तिलपता, करनवास और हबीबपुर शामिल हैं।

किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए अभियान चलाएंगे बने हुए RWA: RWA गांवों में रहने वाले किराएदारों का वेरिफिकेशन करेंगे। RWA अधिकारियों ने बताया कि अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में लाखों किराएदार रहते हैं। कई आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसे देखते हुए RWAs ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सभी किराएदारों का वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है।