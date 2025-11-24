नोएडा केप टाउन सोसायटी में हंगामा, गलत दिशा में कार निकालने पर युवतियों की सिक्योरिटी गार्ड्स से झड़प

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र स्थित केप टाउन सोसायटी में कार को विपरीत दिशा से बाहर निकालने को लेकर दो युवतियों और सुरक्षाकर्मियों में तीखी नोकझोंक हो गई। घटना के दो वीडियो प्रसारित हुए। पुलिस ने कार को सीज कर दिया और आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

केप टाउन सोसायटी में रहने वालीं दो युवतियां किराये पर रहती हैं। दोनों युवतियां और एक युवक सोमवार शाम को कार से जा रहे थे। कार को विपरीत दिशा से गेट के बाहर निकालने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने विरोध किया तो तीनों उलझ गए। जबरन बेरिकेडिंग हटाकर कार निकालने का प्रयास किया।