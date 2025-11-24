Language
    नोएडा केप टाउन सोसायटी में हंगामा, गलत दिशा में कार निकालने पर युवतियों की सिक्योरिटी गार्ड्स से झड़प

    By MUNISH SHARMAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:48 PM (IST)

    नोएडा के केप टाउन सोसायटी में गलत दिशा में कार निकालने को लेकर युवतियों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच झड़प हो गई। इस घटना से सोसायटी में तनाव का माहौल बन गया। बहस और हाथापाई की नौबत आ गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

    सुरक्षाकर्मी से तीखी नोकझोंक करती युवती। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र स्थित केप टाउन सोसायटी में कार को विपरीत दिशा से बाहर निकालने को लेकर दो युवतियों और सुरक्षाकर्मियों में तीखी नोकझोंक हो गई। घटना के दो वीडियो प्रसारित हुए। पुलिस ने कार को सीज कर दिया और आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

    केप टाउन सोसायटी में रहने वालीं दो युवतियां किराये पर रहती हैं। दोनों युवतियां और एक युवक सोमवार शाम को कार से जा रहे थे। कार को विपरीत दिशा से गेट के बाहर निकालने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने विरोध किया तो तीनों उलझ गए। जबरन बेरिकेडिंग हटाकर कार निकालने का प्रयास किया।

    आरोपितों ने कर्मियों से अभद्रता भी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीनों आरोपितों ने शराब पी रखी थी। नशे में हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सोसायटी में किराये पर रहने वाले युवक युवतियां देर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर शोर शराबा करते हैं। इससे परेशानी होती है।

    एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि आरोपितों की कार सीज कर दी गयी है। तीनों का मेडिकल कराया गया है। मामले में जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

