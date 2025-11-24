Language
    ग्रेटर नोएडा: एक साल तक नकली स्टिकर से सोसायटी में घुसता रहा किराएदार, AOA ने लगाया 15 हजार का जुर्माना

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:32 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसायटी में एक किरायेदार ने फर्जी स्टिकर लगाकर प्रवेश किया। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पुलिस को सूचित किया। किरायेदार ने एक साल से नकली स्टिकर का इस्तेमाल किया था, जिसका खुलासा होने पर AOA ने कार्रवाई की।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसायटी में एक किरायेदार ने फर्जी स्टिकर लगाकर प्रवेश किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क लो राइज सोसायटी में नकली स्टिकर लगाकर घुसने वाले किराएदार पर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। AOA ने पुलिस को भी सूचना दी।

    पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि सेंचुरियन पार्क सोसायटी में एक साल से रह रहे किराएदार ने गाड़ी के लिए स्टिकर नहीं लिया था। किराएदार ने बाहर से स्टिकर बनवाकर उस पर AOA के नकली साइन कर दिए। एक साल तक वह इसी के जरिए सोसायटी में घुसता रहा।

    एक साल बाद इसका पता चला। गाड़ी पर लगे स्टिकर की पहचान करने के बाद AOA ने गाड़ी मालिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।