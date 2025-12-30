Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्टॉक मार्केट में निवेश पर कमाई का झांसा देकर CA से 12.50 लाख ठगे, शातिरों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:35 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईको विलेज सोसायटी के सीए पवन कुमार मिश्रा से साइबर ठगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 12.50 लाख रुपये की ठगी की। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता,नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक ईको विलेज सोसायटी के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइबर ठगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर कमाई का झांसा देकर उनसे 12.50 लाख की ठगी कर ली। शातिरों ने पीड़ित से नौ नवंबर को एक वॉट्सएप के जरिए संपर्क किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत देकर शातिरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। एडीसीपी साइबर के नेतृत्व में टीम तेजी से ठगों का डाटा खंगालने में जुटी है।

    पीड़ित सीए पवन कुमार मिश्रा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वॉट्सएप नंबर से संपर्क करने के बाद मेग्नानंदा शर्मा स्टॉक मार्केट वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें ई 23 स्टॉक मार्केट वेल्थ टिप्स नाम के वॉट्सएप ग्रुप में शामिल कर एमपोलेनकैपिटल डाटकाम वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराया।

    शातिरों की लुभावनी योजना में फंसकर उन्होंने छोटे-छोटे अमाउंट में निवेश करना शुरू कर दिया। विश्वास होने पर पांच बार में कुल 12 लाख 50 हजार रुपये ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। उनका आरोप है कि योजना के तहत ठग ने खुद को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बताया। साथ ही डीमैट खातों के जरिए लाइव ट्रेडिंग में शामिल किया।

    इसके बाद एक दिसंबर वेल्थ अलायंस के नाम से ग्रुप प्लान पेश किया, इसमें सदस्यों से ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर रकम जुटाई जा रही थी। यही नहीं, शातिरों ने विश्वास में लेने के लिए मुंबई में मीटिंग करने की बात भी कही। इसके लिए फ्लाइट का टिकट उनके वाट्सएप पर भेज दिया।

    उन्होंने 12 दिसंबर को निवेश की रकम और मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो शातिरों ने टैक्स जमा करने की शर्त रखी। तब उन्हें ठगी होने का पता चला। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की।एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल का कहना है कि पीड़ित के अकाउंट से जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है। उनकी अकाउंट की डिटेल खंगाल रहे हैं। जल्द ही ठगी का पर्दाफाश किया जाएगा।