नोएडा: फेसबुक फ्रेंड बनकर कारोबारी से 79 लाख की साइबर ठगी, शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा
नोएडा में एक कारोबारी फेसबुक फ्रेंड बनकर 79 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गया। धोखेबाजों ने शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा दिया। पुलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 94 में एक महिला साइबर ठग ने फेसबुक पर दोस्ती कर एक कारोबारी को शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा देकर 79 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित जयप्रकाश अग्रवाल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यूट्यूब पर आध्यात्मिक वीडियो साझा करते हैं। 10 सितंबर को आरुषि कपूर नाम की महिला से फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच वाट्सएप पर वीडियो काॅल के माध्यम से बातचीत होने लगी।
यूबीबसाक ट्रेडिंग नाम की एप पर पंजीकरण कराया
महिला ने खुद को यूएस रिटर्न और शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताया और अपने चाचा के सहयोग से हर माह मोटा मुनाफा कमाने का दावा किया। जयप्रकाश को विश्वास में लेकर महिला ने उसे यूबीबसाक ट्रेडिंग नाम की एप पर पंजीकरण कराया। शुरुआत में उसने खुद पांच लाख रुपए जमा कर मुनाफा होने का विश्वास दिलाया।
पूरी रकम निकालने का आवेदन किया
जयप्रकाश ने 17 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच 12 बार में कुल 79 लाख रुपए निवेश कर दिए। एक समय पर उसका पोर्टफोलियो सवा करोड़ रुपए से अधिक दिखने लगा। जब जयप्रकाश ने अपनी पूरी रकम निकालने का आवेदन किया, तो ठग ने उसे कर के रूप में 20 लाख रुपए जमा कराने को कहा। जब जयप्रकाश ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो ठग ने संपर्क तोड़ लिया और महिला ने अपना फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया।
पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
अनजान के कहने पर नहीं करें निवेश
डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने सलाह दी है कि अनजान व्यक्तियों के कहने पर निवेश करने से बचें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत एनसीआरपी पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। प्रारंभिक दो घंटे में संबंधित दस्तावेज के साथ शिकायत करने से रकम फ्रीज कराना आसान होता है।
