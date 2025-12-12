माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल को न्योता, दुनिया की नामचीन कंपनियों से निवेश जुटाने के प्रयास में YEIDA
यमुना प्राधिकरण दुनिया की नामचीन कंपनियों से निवेश जुटाने के लिए संपर्क कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण निवेश जुटाने के लिए अब दुनिया की नामचीन कंपनियों से संपर्क रहा है। प्राधिकरण ने अमरीकी कंपनी माइक्रो साफ्ट, इंटेल, एप्पल जैसी कंपनियों को निवेश के लिए प्रस्ताव दिया है।
इसके साथ ही टाटा इलेक्ट्रानिक्स को भी निवेश का न्यौता दिया है। प्राधिकरण की ओर से कंपनियों के सीईओ को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही बैठक का प्रस्ताव भी दिया है ताकि उन्हें प्राधिकरण में निवेश व इंफ्रा की जानकारी देकर यहां आमंत्रित किया जा सके।
यमुना प्राधिकरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ सड़क व रेलवे की मजबूत कनेक्टिविटी है। प्राधिकरण तीन हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित कर चुका है। लेकिन अभी भी प्राधिकरण क्षेत्र में बड़े औद्योगिक निवेश की कमी महसूस हो रही है।
बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ छोटे निवेश अपने आप मिलेंगे। इसलिए प्राधिकरण अब दुनिया की नामचीन कंपनियों से संपर्क कर उन्हें निवेश के लिए न्यौता दे रहा है।
सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पिछले दिनों प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जीई समेत कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें निवेश का न्यौता दिया था। माइक्रो साफ्ट, इंटेल, एप्पल और टाटा इलेक्ट्रानिक्स को भी पत्र भेजकर बैठक का आग्रह किया गया है।
बैठक का समय तय होते ही प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा और प्राधिकरण क्षेत्र में एयरपोर्ट समेत कनेक्टिविटी, इंफ्रा की जानकारी देगा साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें केंद्र, प्रदेश व यीडा की नीतियों की जानकारी दी जाएगी। नामचीन कंपनियों के यीडा में निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।